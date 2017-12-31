今年，综艺节目遍地开花，《奔跑吧》改名后继续播出，《极限挑战》在经历停播风波后复播，湖南卫视的《中餐厅》犹如一匹黑马脱颖而出，而《明日之子》也为大家输出了许多好歌与偶像。而明星们在综艺节目中的表现都很亮眼，不仅赚的盆满钵满，还收获了观众缘。近日，2017最红的综艺明星TOP10名单出炉，看看都有谁呢？

1、Angelababy

荣登榜首的就是我们的“天使宝贝”Angelababy了。《奔跑吧》的常驻MC Angelababy今年因为当了妈妈，缺席了《奔跑吧》第五季前几期的录制，于第八期回归。取代她的迪丽热巴因为《奔跑吧》收获了众多好评，让人不禁担心baby的回归。虽然其主演的电视剧《孤芳不自赏》差评满满，不过其回归后《奔跑吧》收视率证明了Angelababy的地位是无法取代的。

2、黄晓明

黄晓明作为内地的一线小生，在网友中的评价似乎一直不高。演技不好，智商情商也着急。不过自从《中餐厅》播出以来，这些负面的评价似乎有好转的趋势。在节目中与赵薇斗嘴、生闷气，以及努力讲英语与外国可人沟通都让黄晓明更加接地气，最重要的是，他让“茄汁大虾”成为了每个人都想尝尝看的美食！

3、赵薇

尽管赵薇这两年很少演戏，但“小燕子”的收视号召率还是不容小觑。今年，赵薇参加湖南卫视的自制综艺《中餐厅》，在节目中时而霸气时而呆萌的性格以及高智商与高情商都收获了不少好评。与黄晓明的斗嘴也成为节目的一大看点。不得不说姜还是老的辣，娱乐圈中的小花们还是要努力向大花学习。

4、杨幂

杨幂也是有着谜一般的热搜体质。今年杨幂主演的电视剧《三生三世十里桃花》收视率屡创新高，成为不得不追的国民剧。作为首席星推官参加的综艺《明日之子》，也在网络上掀起不小热潮。不仅让赵天宇、毛不易、马伯骞成为新一代的偶像明星，也让杨幂凭借这个节目收获了不少流量。

5、迪丽热巴

今年，迪丽热巴取代angelababy成为《奔跑吧》唯一的女MC，其表现相当亮眼。与鹿晗组成的“陆地CP”让人直呼有初恋的感觉。她在节目中不做作的真实表现以及拼劲都获得了关众的认可与好评。有的观众甚至呼吁“angelababy就不要回来了！”

6、鹿晗

鹿晗作为流量TOP，热度一直不缺。自从参加《奔跑吧》以来，以耿直傻狍子的人设吸引了收获了众多好感。在今年的节目中，与迪丽热巴组成“陆地CP”，吸引一大批CP粉。2017年10月，鹿晗突然在微博公布与关晓彤的恋情，另无数粉丝心碎。

7、郑爽

郑爽从来不缺热搜，不管做什么都会引起大家的无限关注。2017年，一直走清纯小仙女路线的郑爽在微博上放飞自我，“郑爽小号”长期占据热搜榜。今年郑爽参加了《喜剧总动员》、与《演员的诞生》两档综艺，在节目中的表现引起很大的争议。小编认为以爽妹妹的性格，还是安安静静的演戏为好。

8、范冰冰

范冰冰自从与李晨交往之后，就变成了一副小女人的模样，今年，可谓直范冰冰大丰收的一年。登上美国《时代周刊》封面并上榜影响世界的100人，担任第70届戛纳国际电影节评委、成为奥斯卡金像奖评委会成员。还凭借《我不是潘金莲》获得第31届中国电影金鸡奖最佳女主角、第11届亚洲电影大奖最佳女主角、及第8届中国电影导演协会年度女演员。此外范冰冰继续加盟《挑战者联盟》第三季，搭档陈学冬，在节目中尽显范爷霸气。

9、周冬雨

周冬雨自从获得金马影后之后，演技得到了认可，鬼马精灵的性格更是吸引一大批路人粉。去年，周冬雨在综艺《我们相爱吧》中就表现不俗，与余文乐组成的“宇宙夫妇”收获一大批CP粉。今年，周冬雨参加湖南卫视节目《中餐厅》，她在其中活泼呆萌让观众直呼可爱。

10、孙红雷

自从《极限挑战》之后，极限男人帮的成员都在不同程度上小爆了一把。孙红雷也从以前银幕上的硬汉形象变成了搞笑颜王。今年孙颜王的表现依旧亮眼。“孙红雷消失”、“孙红雷吓哭阿拉蕾”都登上了热搜的位置。今年孙红雷的妻子也诞下女儿，颜王升级当爸爸，可谓是家庭事业双丰收，实在令人羡慕。