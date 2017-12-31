她拥有着天使般的面孔，魔鬼般的身材，她被评为“五十年难得一见的美人”，她的美貌惊世骇俗，赌王为她着迷，功夫巨星李连杰为她痴情，她就是美艳性感的利智。

利智早年随父亲从上海移居香港，当时想在娱乐圈发展的利智到了香港便参加电影试镜，但是被嫌为土气的大陆妹，之后利智决定留学改变命运。随后去美国留学攻读商业经济学，留学归来后，利智整个气质和之前大一样，仿佛换了个人，彻底摆脱了之前的土气大陆妹样子。

25岁的利智参加亚洲小姐，当时的利智还带点婴儿肥肉但颜值逆天，身材前凸后翘，美艳动人，气质优雅，落落大方，一瞥惊鸿，她的美貌艳压群芳，最后轻松获得冠军。

利智获得亚姐冠军后，开始拍电影，当时搭档的全是大牌名星，如周润发、钟楚红、曾志伟、洪金宝、周星驰、成龙等，接演的《老虎出更》《双龙会》《倩女幽魂III道道道》等电视作品都比较为人所知。利智当红的时候拍的电影全是围绕她的容貌、胸部而拍的，相比作品，她的容貌、身材、绯闻更受人关注。

利智在拍《龙在天涯》时和李连杰认识，拍戏时李连杰对利智十分着迷，但是当时的李连杰有位青梅竹马的妻子，并有一双女儿，为了利智，李连杰甘愿背负世人骂名抛弃糟糠之妻也要和利智在一起。而当时的利智也正和赌王有着纠缠不清的关系。

传闻利智勾引何鸿燊并被包养惹恼了何太太，因为何鸿燊是靠老婆发家，老婆又是澳门有权有势的人。于是何太太对利智下了江湖追杀令，利智最后逃到美国，不敢呆在香港，最后何鸿燊向老婆求情放过利智，而利智答应不再踏入澳门，这风波也算过去。其实这些传闻谁又知道真假呢。

李连杰并不在意利智那些传闻，他离婚后财产都留给了前妻。和利智在一起后他们并没有马上结婚，李连杰可能想考验一下双方的感情吧，他对利智说，十年后，你我感情不变，我们就结婚！

十年后，李连杰和利智成功完婚。李连杰曾在节目上说到利智，“我可以为她死，我可以为她不要名利，断送一切前程，我每天血管都热血沸腾”，能让一代功夫巨星这么着迷看来利智的魅力不一般！

结婚后的利智淡后娱乐圈，在家相夫教子，做李连杰背后的女人，并踏入商界做起投资。但投资失败欠下巨款债务，最后李连杰为帮助利智还债和永盛签了一份两年出演6部电影的卖身契约。

后来，利智为李连杰生下两个女儿。56岁的她近期被拍到现身香港街头，气质不减当年，身材更是保持得完美，前凸后翘，性感不输当年，难怪李连杰为如此着魔般的痴迷于她，真是英雄难过美人关。