2017年最后一天来了，最后一批90后都已经18岁了，“我的18岁”刷爆朋友圈！在很多观众朋友眼里90后的小鲜肉，小花旦基本上没什么演技，娱乐圈里面的一些老演员也说现在很多年轻演员演技不行，就靠着一张好看的脸。还友一些小鲜肉拍戏的时候用替身、念数字，演技尴尬到不行。下面，我们一起来看看2017年演技最棒的十大90后明星，你最喜欢谁？

1、张一山

童星出道的张一山已经是老戏骨了，出道这么多年，张一山演过很多影视剧。刘星让大家喜欢上他，余罪让大家记住张一山这个名字。秋水让大家看到90后也有演技好的明星，最近的《柒个我》让大家看到他整容般的演技！

2、周冬雨

周冬雨是谋女郎出道，静秋这个角色让她走红娱乐圈。然后她又凭借《七月与安生》拿到了金马奖影后，成为了第一个90后金马奖影后。现在的周冬雨已经不是新人，而是一个老戏骨了。

3、李现

李现是90后演员，和现在的小鲜肉鹿晗相比他的人气不高。虽然他没有大红大紫，但是他的演技在90后明星中排到了前几名。他是观众朋友心中演技最好的90后演员之一，大家对他的演技认可度有87分！

4、迪丽热巴

迪丽热巴是现在的当红小花旦，她是杨幂工作室最红的艺人。这位90后小花旦她的演技还是不错的，高雯这个角色让观众朋友认识她，很多人说她的演技比女一号还要好。凤九这个角色让大家喜欢上她，跑男让她成为流量花旦。

5、欧豪

欧豪因为出演电影《左耳》走红娱乐圈，今年他有好几部作品，像《悟空传》，《猫妖传》，《建军大业》。每一部作品欧豪都有精彩的演出，虽然人气没有那些小鲜肉高，他的演技得到了观众朋友的认可。

6、蓝盈莹

蓝盈莹最近上了《演员的诞生》这个节目，这个节目让大家看到了她的演技。她是《甄嬛传》中的浣碧，是《外科风云》里面的杨羽，是《山海经之刺影传说》中的芙儿。她还有很多很好看的作品，演技得到了大家的喜欢。

7、邓伦

邓伦因为出演《因为遇见你》走红娱乐圈，他还有其他作品像《欢乐颂2》，《楚乔传》，《花非花雾非雾》，《十五年等待候鸟》。还有几部新作品没有播出，演技挺好的。他参加完《爸爸去哪儿》以后更火了！

8、彭昱畅

可能很多人不认识彭昱畅，但是肯定看过他演的影视剧。他演过《太子妃升职记》，《浪花一朵朵》，并且彭昱畅凭借《闪光少女》入围第20届上海国际电影节亚洲新人奖。

9、张彬彬

张彬彬是杨幂工作室的艺人，他是《三生三世十里桃花》里面的离镜。还和郑爽合作了《寂寞空庭春欲晚》，和迪丽热巴合作了《丽姬传》，很多人喜欢他，觉得他的演技不错。

10、韩东君

韩东君的人气不算很高，但是他的演技不错。他是《无心法师》里面的无心，和胡歌合作了电视剧《大好时光》，现在正在拍摄《三国机密》，他很有潜力，多多努力总有一天会火。