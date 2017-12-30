现在的这个社会可谓是人才济济，每点真本事都很难在这社会上立足。在娱乐圈，每个人都是多才多艺的人精，那就更得提升自己了，跨界也是不少明星当前最多的选择。明星跨界可能是为了更好的发展，富豪跨界那就可能只是游戏吧！



这不，马云也跨界做起了演员，在《功守道》里面过了一把演员瘾。不仅马云做起了演员，小马云也开始演起了电影！

在贺岁档即将到来的时候，不少院线电影正在电影院“厮杀”，网络大电影这边也有不小的动静。吕飞导演的《雾路奇途》在12月25日，圣诞节当天上线。这部电影里面，最吸引人的莫过于网红小马云的参演了。

小马云在这部电影中，饰演的是一位放羊童子，从穿衣打扮上就能看出，是一个十分接地气的农村小孩。电影中，小马云的台词可以用六个字来概括，那就是：“你赔我，赔我羊”。主要的情节就是，小马云带着羊过马路，羊却被撞死。便有了接下来的一幕。

看了这部剧的人都说，这小马云完全就是本色出演啊，不得不赞叹导演的选角能力。虽然只有六句台词，但是也足以让人们注意到这位小童子了，他的长相完全就是翻版的马云啊！

还有网友调侃，这可能是小马云演的最好的一部剧了，之后不会再有这么“好”的机会了！甚至有网友扎心评论道：“我只能说，这部剧里面演技最好的，就是那只羊了！”

虽说电影的质量堪忧，但是我们小马云却再一次火了一把。要知道，他本来出生在农村，生活条件并不是很高，但是自从成为网红之后，出门便有豪车接送，家庭条件好了不少。甚至有人请他吃饭，还叫他马总！不得不承认，现在的网络可以大大的改变一个人啊！

对此有网友说，想成为明星没有什么问题，但是也需要真本事。一味的靠自己的相貌，长大之后不像马云了怎么办呢？小编想说这位网友说的很有道理，毕竟只有真实力才能走向成功。你们觉得呢？