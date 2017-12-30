现在这个年头，做什么工作都不容易啊，行行有本难念的经！虽说我们每天都看到明星们生活的光鲜亮丽，但是他们也背负着很多的压力。作为公众人物，他们的一举一动都被人时刻关注着，犯一点小错误就可能会被骂，有时候甚至做的太好也被骂！



毛林林是国内的一名女演员，听她这个名字大家可能感觉不熟悉，但是她的作品可是耳熟能详的。她曾在《兰陵王》中饰演郑儿，一个看似温柔如水，实则蛇蝎心肠的女人，为了达到目的不择手段。毛林林在这部剧中的表现可圈可点，把这个恶毒女人演绎的出神入化，让不少观众都“恨得牙痒痒”。

有的观众太入迷，甚至打出了“毛林林滚出娱乐圈”这样的话题，让人哭笑不得。粉丝都觉得心疼自家偶像，明明演的这么好，还被骂。她本人也表示很无奈，就当是对自己演技的一个肯定吧！

但是毛林林尽管在很多电视剧中都有不错的演出，但是却一直是戏红人不红的状态。但是今日，虽说她的新剧《红蔷薇》正在热播，但是大家的关注点却不在作品上，而是她的私生活之上。

在圣诞节深夜，毛林林更新了一条自己的微博，她写道：“幸福的定义不过是简单二字，有你足矣。”还配上了一张自己和一个女生紧紧依偎在一起的照片，十分的暧昧。不少圈内好友，像韩雪、杨子姗等人都转发，或是祝福或是吃醋，让网友们浮想联翩。脑洞大开的网友们猜测：“难道毛林林出柜了？”

这条消息马上就冲到了热搜榜的前列。不过，毛林林随后回应，这是一个乌龙事件！其实是因为毛林林那一段时间被人说是“又老又丑这辈子都红不了”，她心里很难受，便叫来了闺蜜听自己诉苦。闺蜜深夜赶来，她表示很感动，便发了这样的一条微博，没想到却引起了误会。

不得不说，这个乌龙闹的可是有点大啊！问及现在的感情状况的时候，毛林林表示自己现在是单的状态，喜欢的是男生。还说道自己的理想型是高晓松和王嘉尔。粉丝们纷纷表示，这两个人的差距有点大啊！

在这里小编还是希望大家不要妄加揣测了，就祝福毛林林可以在2018年找到真爱吧！