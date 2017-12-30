在娱乐圈，那些演技好品行好的老一辈演员，在人们眼中就是艺术家。他们代表着过去那段曾经的辉煌，他们在表演艺术上的造诣让很多人难以企及。但是如今有些德艺双馨的老艺术家们却身陷丑闻，你觉得谁值得同情？



1、朱时茂

朱时茂和陈佩斯在春晚上表演的小品《吃面条》火遍大街小巷，直到现在看还能把你笑到肚子痛。之后朱时茂和陈佩斯还合作了《拍电影》、《羊肉串》、《主角与配角》《警察与小偷》等小品都非常好笑，这些作品也让朱时茂和陈佩斯成为了经典荧幕搭档。在娱乐圈一向低调的朱时茂几乎没有绯闻，现任妻子和他是青梅竹马，但是近期却被拍到和一位美女在车上又搂又亲的，顿时这位60多岁的老艺术家被网友吐槽，之后朱时茂回应，这是对老艺术家的诋毁！

2、侯耀华

侯耀华的父亲就是相声大师侯宝林，出身于相声世家，从小受到很好的教育熏陶，让侯耀华在相声界也有了一定的知名度。近期侯耀华和三国混血女徒弟那些事彻底毁三观，两人多次合照都被女徒弟发微博晒出，女徒弟还晒了侯耀华送她的奢侈包包不过都被扒出是假货。侯耀华不仅陷桃色绯闻，还想强占弟弟的遗产不惜和侄女为敌，并帮助弟弟清理门户开除郭德纲，之后被人扒出侯耀华之前代言假广告卖假药、和三胞胎外甥女炒作等等，深陷这些绯闻的侯耀华晚年名声怕是不保。

3、宋丹丹

宋丹丹在春晚上的小品《超生游击队》家喻户晓，而她和赵本山合作的小品也几乎成了春晚的经典。宋丹丹还是全国政协委员会，并曾指出娱乐圈年轻演员为显腕大后到现场的状况，引发了网友对宋丹丹等老一辈演员的尊敬。但是宋丹丹参加综艺节目《演员的诞生》貌似遭到网友吐槽了，在节目中宋丹丹的评价遭人诟病，没按节目规定给袁立投票等等行为也遭网友质疑，对此宋丹丹回应，想成名的人内心要先强大，这是她第一次遭遇网络暴力。

4、谢贤

谢贤是香港很出名的老演员了，他和狄波拉离婚后，就找了一个小他49岁的女友，两人平日十分高调的秀恩爱。最近谢贤被曝因财产分割问题和女友闹出分手，为此谢贤找前妻狄波拉诉苦，被媒体拍到谢贤一边和狄波拉逛街一边和她不停说话，而狄波拉现任丈夫在一旁默不作声，还帮他们开路，画面好和平。

5、赵忠祥

央视著名的主持人赵忠祥被一名叫饶颖的女医生告上法庭，女医生称，她给赵忠祥做按摩保健时认识的，期间她多次被赵忠祥虐待，后来她和赵忠祥还保持了长达两年的关系。这消息曝出后，外界表示赵忠祥节操碎一地，刷新三观，赵忠祥的名声也因为这件事晚节不保。

6、张国立

张国立的电视剧一直很深入人心，特别是《铁齿铜牙纪晓岚》深受观众喜爱。张国立虽然娶了美丽直爽的邓婕但他在娱乐圈的绯闻就没停过。张国立和苗圃闹绯闻传邓婕闹现场，袁立和张国立闹绯闻被邓婕扇耳光等等，因为网络时代信息发达，张国立那些绯闻越扒越多。近期张国立在综艺节目《演员诞生》担当主持和推荐人，张国立在节目上真实的点评受网友喜欢，但转眼老搭档袁立上节目遭遇节目套路后，袁立和节目开撕，网友纷纷立挺袁立，做为袁立的老搭档张国立却闷不作声，更遭网友质疑。

7、唐国强

做为特型演员唐国强饰演的电视剧形象一直是很英雄很正面的形象，如诸葛亮、毛泽东、李世民等等都非常让人印象深刻，因为这些正义的形象也让唐国强成为了老艺术家中的一员。早前，唐国强就陷入了前妻自杀传闻外界开始反感对他的正面形象，之后晚年唐国强代言挖掘机广告让人大跌眼镜，除了挖掘机唐国强还代言了保暖内衣、不孕不育医院广告等等，这些广告瞬间成为网友恶搞段子，让唐国强形象一毁再毁。

8、张铁林

张铁林最出名的作品想必就是《还珠格格》里的皇阿玛了吧，后来饰演《铁齿铜牙纪晓岚》里的乾隆又大受欢迎，似乎张铁林都成了皇帝专业户了。张铁林在书画方面也颇有才华，据说他一幅字画能卖到30万！随着网络发达，张铁林那些年的绯闻也一一被扒出，张铁林拍吻戏用舌吻、勾引女学生、私生女、被两女人同时告上法庭等等，看来张铁林背后也是一位老司机。

9、李金斗

李金斗是很著名很资深的相声演员了，举行过很多相声专场，上过很多晚会的舞台，2007年在春晚舞台表演过，还是北京大学的讲师。早些年就有人在长春某会馆拍到李金斗嫖娼，事件曝光后大家感到不可思议，李金斗在相声界名声很好，大家都知道他不去娱乐场所，太不可思议。李金斗嫖娼事件后，又做虚假广告被央视曝光，惹来众怒，可见李金斗在2007年后再也没有上过春晚舞台，李金斗的晚年也是声望尽损。

老艺术家们私生活虽然一直被诟病，但不可否认他们在表演艺术上获得的成就，这些身陷丑闻的老艺术家，你觉得值得同情吗？