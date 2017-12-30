最近，“祁厅长”许亚军拄着拐杖出现在机场。他一身休闲运动服，带着墨镜，依然帅气十足。后来他在微博上发了一张自己的照片，和大家分享了这件事情。原来他是拍戏的时候脚骨折了。但他说并没有什么大碍，请大家不要担心。



很多朋友是因为“祁同伟”这个角色喜欢上许亚军的，其实他演过很多影视剧，是一位老戏骨了。许亚军 1964年出生于河北，中国内地影视演员，毕业于中央戏剧学院表演系。他是1980出道的，因为出演《寻找回来的世界》而被观众熟知，并且他凭借这部作品获得了大众电视金鹰奖最佳男演员奖。

许亚军的演技很好，出道这么多年他演过很多影视剧。除了祁同伟这个角色，他还演过《李春天的春天》里面的钻石王老五梁冰，和胡歌合作过电视剧《大好时光》，并且他的颜值不输给胡歌。在《大好时光》里面他演胡歌的好兄弟，男女主角就是在他店里认识的。许亚军和蒋雯丽领衔主演都市情感剧《守婚如玉》，得到了观众朋友的喜欢，很多人喜欢他演的赵明齐。

除了演技好，许亚军长的也很帅。他年轻的时候和现在的小鲜肉一样拥有很多迷妹，在那个年代，他就是很多人心中的偶像。不过，他的感情史比较丰富，是一位风流公子哥，一个人娶了四个老婆，拥有四段婚姻。

许亚军第一个老婆叫黄建萍，已经去世了。后来他娶了演员张晞，两个人生活的很幸福。但是许亚军和何晴合作电视剧爱上了她，又和第二个老婆离婚，娶了何晴。据说为了娶何晴，许亚军差点气死了张晞。不过何晴和他没有走到最后，许亚军和何晴也离婚了，娶了比自己小12岁的的小娇妻张澍。

2010年，许亚军的现任妻子张澍为他生下一个儿子，年过四十的许亚军再一次当爸爸。虽然许亚军感情史很丰富，但是现在一家人生活很幸福。前任妻子也找到了各自的幸福！

这样子的中年大叔许亚军，你喜欢吗？