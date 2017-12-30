新的一年马上就要到来，各大卫视的跨年晚会又开始拼得你死我活，为了抢收视率，各家卫视不仅玩起新花样更是不惜花重金邀请明星参加晚会。一大波跨年晚会即将开场，我们一起来看看明星阵容哪家最强？

1、东方卫视

明星阵容：王力宏、欧阳靖、莫文蔚、关牧村、陈伟霆、靳东、毛阿敏、杨坤、Tizzy T、费玉清、张杰、杨坤、容祖儿、王大陆、王凯、马天宇、林宥嘉、郭富城、白夜夫妇（杨幂&赵又廷）、巴清传CP（高云翔&范冰冰）、达康书记夫妇（吴刚&岳秀清）、李小璐&贾乃亮。

从邀请的明星来看，东方卫视的跨年晚会更有看头，全是2017热门话题的明星，实力歌星热场，各种夫妇加盟助阵，还有天王郭富城压场，看来东方卫视的跨年十分有看头。

2、湖南卫视

明星阵容：田馥甄、胡一天、邓伦、蔡依林、罗志祥、林忆莲、杨洋、张惠妹、TFboys、李健、陈翔，而亮点就是黄晓明和赵薇同台露脸。

湖南卫视的跨年晚会一向是青春路线，更受年轻观众喜欢，但从邀请明星上看除了TFboys和杨洋，其他明星似乎都不太偏向年轻观众。

3、浙江卫视

明星阵容：邓超、Angelababy、李晨等组成的兄弟团、S.H.E、还邀请马东、高晓松、张召忠、吴晓波等就社会现象进行评价。

浙江卫视前些日子因节目《演员的诞生》和袁立开撕，被广大网友抵制，随后又传出浙江卫视邀请MC天佑参加跨年晚年，又遭网友吐槽。从跨年晚会名单上看，除了SHE组合重新登台亮相有惊喜外，其他看起来并没有什么新意，还邀请明星演讲，看来这过程是挺无聊。

4、江苏卫视

明星阵容：李宗盛、张信哲、周华健、陈慧娴在列的顶级歌手，也有汪苏泷、PGOne、毛不易、GAI、艾福杰尼、黄旭、VAVA、李宇春

江苏卫视的跨年晚会更像是一场全明星演唱会，秉着全部明星真唱的原则，邀请了今年特别红的嘻哈选手，但有点过多，想听纯音乐的观众选江苏卫视就没错了。

5、四川卫视

明星阵容：张靓颖、李健、郑秀文、羽泉、凤凰传奇、黄琦珊、李玉刚、陈明。

四川卫视从明星阵容上感觉看点不足，明星也很少，想体验四川当地特色的文化也可以观看一下。

6、央视跨年晚会

明星阵容：孙杨、张艺兴、张译、张国强、任重、柯洁、刘嘉玲、杨宗纬、方大同、钟汉良、沙溢、胡可一家；张丹峰、洪欣夫妇；陈建斌、蒋勤勤夫妇、秦海璐、李沁、SNH48-黄婷婷、吉克隽逸、徐帆、陈粒。

央视跨年以国、家、情、美四个主题来邀请明星嘉宾，同时还邀请了2017年大事件背后默默付出的英雄们。央视的明星阵容很强大，但不太适合年轻观众，更适合全家人观看。

其实错过各家卫视的直播不要紧，现在网络这么发达，在网上照样也是可以看重播的，甚至可以选择观看自己喜欢的明星的片段，马上就是跨年晚会了，你会选择哪家卫视观看呢？