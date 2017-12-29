都说岁月是把杀猪刀，再美丽的容颜也经不起时光的摧残。在这个颜值当道的社会，最怕的就是年龄变老，但是这种事情也是无可避免，娱乐圈的女明星们也难逃于此，不过有一位似乎是会魔法，可以让青春永驻。她就是周海媚！

近日，51岁周海媚晒出了自己和朋友的聚会照，从照片里看，根本看不出哪一个是年过半百的周海媚，因为这就像是一群年轻人的聚会啊！当天，周海媚全素颜，留着齐刘海，带着大框眼镜，对着镜头笑。俨然就是一副少女的模样，保养的实在是太好了！

她也曾晒过自己的素颜自拍照，除了眼角有一点细纹，皮肤整体的状态还是非常好的。不过小编想说一句，这个自拍角度，实在是太显脸大了，幸亏我们有颜值可以撑着。

周海媚是国内知名的实力派演员了，出演过不少脍炙人口的经典电视剧，她在《倚天屠龙记》中的表现可谓是惊艳了时光。她饰演的周芷若甚至为高圆圆版的周芷若打好了基础，不少人都说在高圆圆的身上能看到周海媚的身影。

在2014年的时候，周海媚出演了《武媚娘传奇》中的杨贵妃，和范冰冰同台竞技，无论是演技和颜值，一点都不输冰冰，让不少人拍手称赞。她不仅是古装剧女神，其他类型的角色也能驾驭，戏路很宽阔！

在拍戏的时候，还不甚患上了红斑狼疮病。虽然她本人表示并无大碍，之后继续演戏，但是我们都知道红斑狼疮病是难以治愈的。不得不说，周海媚的敬业程度真是令人敬佩！

在事业上蒸蒸日上，但是感情方面迟迟找不到归宿。按理说，这样的美人应该是大把人追，但是周海媚却表示，并没有追求者。

周海媚曾有过一次婚姻，因拍戏和吕良伟相识并在拉斯维加斯秘密结婚。但是这段婚姻并没有维持太久，双方都因为自己的家庭、事业上面的原因而产生难以调和的矛盾，以分手告终。

之后，周海媚也曾有过恋情，但也都没能走到最后。他最近的一个男友是一名建筑师，为了他周海媚甚至搬去北京。尽管身边的朋友都阻止她，她依旧一意孤行。最终也没有什么好结局，原因是男方无法忍受周海媚不孕不育的理念。

不少网友都表示，周海媚怕是被太多人伤害过，所以才要求不孕不育的吧！想到这里，还有点心疼她。各位小伙伴们，你们觉得呢？