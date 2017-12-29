还记得《好先生》里面那位带着烈焰红唇、霸气女王范的富家千金"江莱"吗？相信很多人在看这部剧时，除了对"颜王"孙红雷有印象之外，对江疏影演绎的江莱也是印象颇深吧。



毕竟她一出场美艳四方的样子，让人不得不记住她。而对于江疏影这位演员，很多人对她的标签都是"胡歌的前女友"，是的，她和胡歌因为《旋风十一人》而走到一起，2014年12月公布恋情，但是由于各种原因，还没有一年，两人就分手了。

连胡歌后来采访谈及这段感情，也是很遗憾的口吻："遗憾肯定有，那个时候因为受到了过度关注，我作为男朋友也缺乏担当，没有保护她"。好在两人分手后，都开始了自己的新生活，可是对于江疏影的"标签"，还远不止胡歌前女友这一个。

了解江疏影的可能知道，她是上海戏剧学院毕业的，和郑恺、陈赫等都是同学，在2005年大一的时候就出演过情感剧《飞花如蝶》，大三还因为短片《爱.减肥》获得过第一届全球华人网络非常短片创意大赛最佳女主角奖，凭借她的实力，明明大学毕业后演艺之路一片光明，但是她却选择了出国留学这条路。

直到2012年才从英国留学归来，并取得英国东英格利亚大学传媒经济学硕士学位，成为了娱乐圈名副其实的学霸。但是当她准备好好开始演艺事业的时候，却被老师的一番话泼了冷水："疏影啊，你知道吗，你出国的那几年，正好是中国演员特别缺的那几年，但你现在回来，晚了，你这么大年纪才来拍戏，晚了。"

好在江疏影并没有因为老师的这番话放弃自己的演艺之路，并称自己"真的一点都不后悔"。虽然那时的她26岁，但是回国那年还是被赵薇相中，出演了电影《致我们终将逝去的青春》，事实证明赵薇的选择没有错。

江疏影在电影中清新脱俗的样子，妥妥的校园女神，这部电影的票房也突破7亿元，江疏影也凭此获得了最佳新演员、最佳女配角等多个奖项。在后来的日子里，江疏影稳打稳扎，与张嘉译合作出演《一仆二主》，在其中出色的演技也让她获得了第21届上海电视节白玉兰最佳女配角奖等奖项；

和孙红雷合作《好先生》，该剧网络播放量突破100亿次，她也获得了年度最佳荧幕表现奖，除此之外，她还与与陆毅合作《长大》、与刘烨合作《北京，纽约》、与言承旭合作《最佳前男友》等等，不得不说，她合作的男演员都是大家心中的男神级人物，她在其中的表现也是深受大家的肯定。

今年的她也在进军了综艺节目，比如《花儿与少年第三季》《奔跑吧兄弟》等，她完美的颜值、高挑的身材、直爽的性格，也赢得无数人的喜爱。值得一提的是，她在真人秀《花儿与少年》里面与外国人交谈的那一段，英文交谈全程流畅、镇定自如，才终于明白了她当初为何一点都不后悔自己出国深造。

现在的她，要衣品有衣品，要颜值有颜值，要演技有演技，完全就是很多少女梦想活成的样子，她用自己成功之路，告诉我们：选择自己想要的，且不要后悔。