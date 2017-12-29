他曾因深受广大观众的欢迎，人们送他一个“老茂儿”的绰号，他就是朱时茂。和侯耀华不同的是，他是名副其实的老一辈艺术家。60后、70后、80后肯定对他印象很深刻，他和陈佩斯合作的小品多次登过春晚的舞台，《吃面条》是春晚舞台上的经典，《拍电影》、《羊肉串》、《胡椒面》《警察与小偷》《王爷与邮差》《主角与配角》等作品饰演的也都是正派人物，可如今观众对他的形象要颠覆了吗？

套用一下经典小品中的台词：“没想到啊没想到——你朱时茂这浓眉大眼的家伙也叛变革命了”！

朱时茂现在的婚姻状况是有妻子有儿子，儿子今年26岁了，妻子是青梅竹马很小就一起进入话剧团的。2007年朱时茂携妻儿一起参加北京一档节目，透露因为儿子在国外留学，妻子范旭霞担负起了陪儿子到美国读书的重任，他也和妻子整整分居了八年多，如今一家三口早已团圆，去年范晓霞还在朱时茂导演的新片《戒烟不戒酒》中客串演出。

事业方面今年10月份由朱时茂导演的电影《胡杨的夏天》上映，微博里面各路明星姜昆、杨澜、吴京、朱军、陈冲、潘长江、黄磊、宋丹丹、孙晓梅、曾志伟、关晓彤、黄晓明、朱一龙等一众大腕老戏骨们和青年演员们纷纷发来了祝福，好人缘确实是很广，这部电影还获得了美国戴维斯国际电影节最佳故事片奖。可如今的新闻一出来，人设会崩塌吗？

新闻视频我们都看到了，事后朱时茂本人发微博声明称是“无中生有，被肆意调侃”。他的经纪人唐先生也表示道：“一个60多岁的公众人物，在车上和人激吻，还有司机在场，这是不可能的。他强调两人只是临走礼貌性的拥抱一下，就被拿来断章取义，这是对老艺术家的一种诋毁。



有细心网友就发现事件中的女主角一边和朱时茂聊天一边看镜头，而且两边门也都在开着，难道是朱时茂被人摆了一道？是年轻女孩想借着他炒作吗？

可是视频中还有一幕是朱时茂搂着年轻女孩的后脑勺往自己身上靠，然后他贴着女孩耳朵边说话，另一只手也顺势握住女孩的手，试想如果是一个中年妇女或者跟朱时茂同辈的人他还会有如此握手、搂后脑手，贴耳说话等”礼貌性“举动吗？