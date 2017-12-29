爱情是一场没有硝烟的战争，胜者为王，败者只能默默退出。娱乐圈里的明争暗斗真的是数不胜数，而吃瓜群众们最关心的莫过于感情问题了。都说三个女人一台戏，陈凯歌生命中的三个女人，故事真的是不少啊！

近日，陈凯歌的新片《妖猫传》正在热映，虽说电影的评价两极分化十分严重，但是并不能影响陈导的好心情，他和二儿子陈飞宇的合照一时间就刷爆了朋友圈。父亲儒雅有型，儿子帅气十足。照片中的陈飞宇皮肤白皙浓眉大眼，个子也非常高，还有网友指出，长得像吴亦凡！陈飞宇是陈凯歌和陈红的孩子，不得不说，基因真是强大的啊！

陈红我们都知道，是国内知名的美人，出演过不少的经典作品，比如《梅花三弄》、《大明宫词》等。现在的她虽然不经常出现在银屏上，但是幕后的工作可是一等一的好，成了一个制片人，为的还是扶持自己的老公。

陈红年轻的时候可以说是美的不可方物，也正是这份姿色，把陈凯歌迷的神魂颠倒。在陈红之前，陈凯歌不仅有一个前妻，还和倪萍有过8年轰轰烈烈的恋爱，但是倪萍在这八年间却没有得到过一个名分，最终还是分手告终。

反而是陈红，成功怀上了孩子，与陈凯歌结了婚，让倪萍难以接受。不过网上有一种说法，认为陈红是“小三上位”挤走倪萍，还在某节目中大放厥词：“倪萍没有魅力留住陈凯歌，是个老女人！”但是这样的说法有待考证，大家还是不要妄加猜测了。

都说岁月是把杀猪刀，岁月对陈红也不是很友好。在近日《妖猫传》的发布会上，50岁的陈红可以明显看出衰老的迹象。身材走样，脸部浮肿，即使是化了妆也难以掩盖脸上的疲倦。甚至有网友说：“怎么长得越来越像倪萍了？”

小编想说，这娱乐圈的纷争真是看不太懂了，你们觉得呢？