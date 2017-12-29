对于一部好的影视剧，除了导演和演员，还有一个很重要的人物，那就是编剧。可以说再好的导演和演员都需要一个好的剧本才能发挥他们的才华，才能让他们火！编剧是幕后人员，虽然不像导演和演员那样成为有名的大明星，但是他们在影视圈的地位还是很高的。下面，小编给大家盘点一下中国才华横溢的十大编剧，你知道几位？

1、莫言

诺贝尔文学奖获得者莫言，相信很多人都认识。莫言老师除了是一位知名作家，还是一位编剧。 莫言是电影《红高粱》的编剧，而导演是张艺谋。莫言老师有很多著作，像《蛙》、《生死疲劳》、《檀香刑》等。他的才华，早已得到了大家的认可！

2、王朔

王朔是我国知名作家，编剧。他是一个很有才华的人，凡是他编的影视剧都会火。他的代表作有《顽主》、《一声叹息》、《私人订制》、《非诚勿扰》、《与青春有关的日子》等等。他和冯小刚以及其他很多大导演都有过合作。

3、海岩

海岩编的剧叫做“海岩剧”，海岩剧捧红了很多明星，孙俪就是其中一位。海岩的作品很多，每一部都比较火，如《永不瞑目》、《拿什么拯救你，我的爱人》、《玉观音》等等。他凭借《玉观音》获得中国电视金鹰节最佳编剧奖，是中国作家富豪榜的前几名。

3、梁左

梁左毕业于北京大学，是北大高材生。他是电视剧《我爱我家》的编剧，另外他的作品还有《闲人马大姐》。这两部电视剧都成为了经典电视剧，可惜他已经去世多年。

4、邹静之

可能很多人不知道邹静之是谁，但是你们肯定看过他编的电视剧。他的代表作有《康熙微服私访记》、《铁齿铜牙纪晓岚》、《赤壁》、《夜宴》等。他号称中国第一编剧，和很多大明星合作过。

5、李碧华

李碧华是一个美女编剧，作家。她是香港著名编剧，代表作品有《霸王别姬》、《青蛇》、《秦俑》、《胭脂扣》、《生死桥》等等。很多人不认识她，但是她的作品都很出名，都是比较火的影视剧。

6、姜伟

姜伟是著名编剧，他最新的作品就是今年的热播剧《猎场》。他还是《潜伏》和《不要和陌生人说话》的编剧，并且凭借谍战剧《潜伏》获得第27届中国电视剧飞天奖优秀编剧奖！

7、琼瑶

琼瑶阿姨很多人都认识，她编的剧叫做琼瑶剧。她的代表作有《还珠格格》、《情深深雨蒙蒙》、《花非花雾非雾》等等，捧红了赵薇、林心如、范冰冰等人。

8、宁财神

宁财神也是比较出名的编剧了，他的代表作有《武林外传》，因为这部电视剧他火了，姚晨、闫妮、沙溢等人也火了。除了这部剧，他还有其他作品，不过这部最火。

9、六六

六六现在是很火的一位编剧，她编的很多电视剧收视率都很高。她的作品大部分都是都市情感剧，如《蜗居》、《双面胶》、《心术》，收视屡创新高，每一部都掀话题风暴。

10、于正

很多人对编剧于正的印象不太好，其实于正的剧收视率还是可以的，如《宫》，杨幂、袁姗姗、冯绍峰等人就是因为这部剧火了。他还改编了很多经典电视剧，如《笑傲江湖》、《神雕侠侣》等。