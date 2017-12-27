最近几个月电影院一直有佳片上映，《妖猫传》就是其中一部。《妖猫传》延续了陈凯歌一贯的风格，无论是画面还是听觉都让观众感受到了一场视听盛宴。其中秦昊饰演的金吾卫陈云樵虽然出场不多，但他的演技却实在是是可圈可点。

秦昊在接受采访的时候表示，能够与陈凯歌这样的大导演合作是他一直以来的梦想，而为了实现这一梦想，他已经等了将近十六年。

为了坚持“如果不够好，宁愿不拍”的原则，秦昊鲜少接商业片，而能够参演《妖猫传》，他用了“欣喜若狂”和“非常珍惜”来形容自己的心情和感受。

在《妖猫传》之前，秦昊凭借着网剧《无证之罪》出现在大众的视野里，作为这部网剧的男一号，秦昊将严良的这点演得淋漓尽致，把人物刻画得入木三分，可以说是名副其实的实力派。

说到秦昊，自然绕不开比他大十岁的妻子伊能静。秦昊与伊能静于2013年7月相识，2015年，两人在普吉岛举行了婚礼，伊能静在2016年为秦昊生下了女儿小米粒。两人婚后的感情是十分甜蜜，微博上也有很多有爱的互动。

在今年十一月秦昊发生车祸时，伊能静也发了微博表达了对老公的支持。

提起秦昊，很多人对他的第一印象就是伊能静的老公。如今，秦昊凭借着在《无证之罪》、《妖猫传》中不俗的表现证明了自己的演技。



他的生活中，有着伊能静和小米粒的陪伴。在事业方面，《妖猫传》目前的票房已经破亿，即将上映的《解忧杂货铺》在点映中取得了不错的票房，可以说是妥妥的人生赢家了。