时间过得真快，2017年已经接近尾声了。这一年，有许多新人女明星开始崭露头角，也有的女明星在巩固自己的地位，拼命提高知名度和热度。那么接下来就让我们来看看，在2017年度中，那些最红的女明星，你最喜欢谁？

1、赵丽颖

这一年可谓是赵丽颖的丰收年。这一年里，赵丽颖的地位更加稳固了，不仅主演的影视剧收视口碑双丰收，大大小小的奖也拿了不少，发展势头十分强劲。

2、杨幂

杨幂近年来一直在稳步提升自己的实力，这一年总算有了收获。《三生三世十里桃花》中的"白浅"一角，让她的演技得到了广泛认可。

3、郑爽

拥有"热搜体质"的郑爽自然也称得上是最红的女明星之一，虽然有关她的争议很大，但不可否认，爽妹子的"热搜体质"是无人能及的。

4、迪丽热巴

迪丽热巴算得上是今年上升最快的女明星了。在杨幂的带领下，通过演技和真人秀不断吸粉，成功进入人气小花行列。

5、关晓彤

今年的关晓彤可谓是话题性人物，新闻层出不穷，而她与当红小生鹿晗的恋情，也是今年最劲爆的话题之一。

6、Angelababy

baby一直是圈里的人气小花，尽管演技被疯狂吐槽，"抠图"事件也让她备受争议，但仍不可否认她的高人气。

7、周冬雨

拿下了"金马影后"的周冬雨，事业开始顺风顺水，资源不断变好，人气也在稳步提升，发展看好。

8、刘亦菲

刘亦菲今年也开始发力，不仅拿下了迪士尼的顶级资源，成为了《花木兰》的女主。她还将重回电视剧，拍摄《南烟斋笔录》。



