现在的人们，越来越现实，无论是什么事情都讲究互利共赢，对于结婚，那就更要门当户对了。娱乐圈的女明星们，整天活在聚光灯下，接触大人物、富商的机会比普通人多，结为夫妻的几率也就更大了。李念就是众多嫁入豪门的女星之一。

12月24日，平安夜当晚，李念更新了她的微博，原来是她去探班自己的好姐妹佟丽娅了。她微博写道：“我们的平安夜！我最爱的你们！”佟丽娅随机转发，“谢谢念念的探班礼物！”同时李念还放出了九张图片，照片里面她和佟丽娅的自拍看起来非常的亲密。不少网友感叹：这两个人的关系什么时候这么铁了？

这就不得不说到即将播出的《远大前程》真是这部剧让李念和丫丫成为了好朋友。李念这个名字我们并不陌生，几年前《蜗居》里的海藻一角让她红遍大江南北，能把小三演的如此清新脱俗，想必也就李念可以做的到了！

其实小时候，李念的理想是成为一名女警察，但是因为阴差阳错的机会，她步入了演艺圈。如果说李念成就海藻，不如说，海藻成就了李念。因为她的名气，给她带来了一段姻缘，她结识了一位亿万富翁林和平。与林和平恋爱之后，李念便渐渐淡出演艺圈。2011年，李念和林和平在香港注册结婚，之后便正式开始了她的阔太生活。

生活变得富裕却是一件值得庆祝的事情，嫁入豪门也不是每个人都可以做到的，这也是件荣幸的事情吧。自从李念结婚之后，她整个人的生活作风都变了。退出娱乐圈就不说了，炫富成了她微博的日常。

在李念的微博里经常看到晒名车名表，珠宝首饰的动态，虽说有钱，但是经常秀出来，确实不怎么讨喜。除了炫富，李念也开始为林家开枝散叶，生下了两个可爱的女儿，生活也算是幸福美满。

然而好景不长，李念的豪门梦疑似破碎了。在2016年的时候，李念却删掉了自己之前炫富的微博，还说“一个人走路很辛苦”。并且开始复出工作，在的微博基本上都是自己的工作以及和女儿有关的内容。不少粉丝发出疑问，这是怎么回事呢？难道感情遭到打击了？

于是，“小三上位”的新闻再次被翻出来，有消息称李念就跟海藻一样，小三上位成功才嫁入的豪门。现在估计是被离婚了，才复出工作的。这样的消息并没有得到证实，孰真孰假无从得知。不过，李念复出是真的，最近热播的《海上牧云记》和《我的！体育老师》中都有她的身影。各位小伙伴们，你们怎么看？