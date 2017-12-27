近期参加综艺节目《极限挑战》的孙红雷拢获了大批路人粉丝，大家还亲切的称他为“颜王”。平时在各种影视作品中看到孙红雷都是一副“大哥”的狠样，没想到到了综艺孙红雷能变得这么逗逼。前期日子，孙红雷在微博晒出自己女儿安全诞生，许多粉丝纷纷送祝福。孙红雷的突然晒娃就像当年突然晒婚照一样，大家都对孙红雷娇妻十分好奇。



孙红雷的娇妻叫王骏迪，1985年出生，比孙红雷小15岁，是个声乐才子，学霸。读书期间多次跳级，成绩优异，获得过声乐硕士学位，现是剧团的女高音歌手。 王骏迪在网络的资料介绍很少，而孙红雷之前也对这位娇妻的事也是守口如瓶。孙红雷曾说过，找对象一定不找圈内人，直到结婚才在微博发布结婚照，大家才得知神秘娇妻就是王骏迪，之后王骏迪就被媒体迅速扒出黑历史。

有网友爆料，王骏迪曾在维也纳春之声歌唱晚会获得第一名，其实这第一名含很多成分在里面。在维也纳王骏迪就和很多老板认识，曾骗过很多老板的钱，最后钱到手就走人。看到这里大家觉得孙红雷也有可能会被王骏迪骗，面对外界纷纷的传言，孙红雷力挺娇妻，回应“请大家相信我的小眼睛，我不会栽。” 孙红雷在娱乐圈打拼这么多年，人脉非常广，如果王骏迪真的和多名老板有染，他本人还能比网友后知后觉？谣言止于智者，王骏迪常年居住奥地利，是位女高音歌手出过专辑《爱的阳光》，还出演过《因味爱，所以爱》、《夏奈儿的秘密》、《我们》等音乐剧、话剧。

王骏迪曾参加过中华小姐选美，进入50强，学声乐出身的人都非常有气质有涵养。而孙红雷在曾在多个场合说觉得自己就是个艺术家，我的一生就是艺术的生命，看来他娶了真正艺术家的王骏迪，两人真是很般配呢。

2014年10月1日，著名影星孙红雷与娇妻王骏迪在巴黎举行婚礼，结束长达七年的爱情长跑，终于修成正果。孙红雷将结婚地点选在巴黎，是因为两人的爱情开始的地方就是塞纳河畔。

今年12月16日，孙红雷在微博上报喜，称自己的宝贝女儿出生。他写道“今天，我的宝贝女儿出生了，母女平安，第一时间和大家分享，感谢所有的人，爱你们，心存感激”。

今年圣诞节，王骏迪在微博晒照，头戴月子帽，手捧玫瑰花，一脸幸福，表示“Sheng Dan快乐”，看来是一语双关，大家也纷纷送上祝福，也有网友马上催生二胎。之前孙红雷就在采访中说到想生男孩，因为家中三兄弟，孙红雷的两哥哥全是女孩，所以孙红雷一直想要个男孩，看来也许会生二胎呢？网友也在留言中表示，女孩千万不要继承孙红雷的小眼睛，实在操心过度了。

孙红雷是“极限三傻”的成员，虽然是颜王，但智商总被碾压，相信在高智商学霸娇妻王骏迪的熏陶下一定让孙红雷走上越来越富有艺术细胞的学霸路。