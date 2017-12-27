说到"导演"二字，大家最有印象的肯定是张艺谋、冯小刚、陈凯歌、王家卫等那些知名的导演，但是在导演届有才华的人并不在少数，今天要说的一位导演就是虽然知名度不怎么高，但他的一生却都给了喜剧事业。

他就是导演李春明，他创作过的作品很多都是经典，也多次登上春晚的舞台，比如在1993年的春晚，潘长江和黄小娟带来的小品《桥》，就是他导演的作品。

比如在1996年的春晚，潘长江和阎淑萍表演的小品《过河》，就是他所导演的作品。

再比如《开学》、《求求你》、《歪打正着》等作品都是经他手导演出来的，可以说他创造的作品，给无数人带来了喜怒哀乐。之所以说他是潘长江的恩师和恩人，那是有原因的，大家都知道，潘长江是我国著名的喜剧表演艺术家，他表演的作品深受大家的喜爱，但是潘长江的小品百分之八十都是经过导演李春明的手。

一个演员，不仅仅要演技好，接的作品也要同样出色，才能更容易被大家所接受，而潘长江的多数作品的导演都是李春明导演的，可见他对潘长江的重要。用潘长江自己的话来形容，就是"没有他就没有我的今天"。

但是就是这样一位导演，却在2017年12月25日离开了这个世界，虽然他去世并没有很多人知道，连他的资料在网上也很难找到，但是这并不能否认他对喜剧事业的贡献。

得知他去世消息的潘长江一夜没睡，毕竟两人一起为了作品奋战的时间都成了回忆。

潘长江失去了一位恩师、挚友的心情可能只有他自己才能体会，他也在微博上连发三条微博，字里行间都是对导演李春明离开后的悲痛，令人缄默。

虽然每个人都会生老病死，但是每个人的离开还是让身边的人很难过，希望导演李春明一路走好。最后，向他的作品致敬。