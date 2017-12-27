最近《第一财经周刊》公布了2017年中国最具商业价值明星排行榜的前100位，鹿晗、赵丽颖、杨幂、范冰冰等人的大名赫然在列。

这个榜单的结果在肯定明星们的能力的同时，也告诉了我们，"流量"在娱乐圈有着绝对的影响力，比如演员吴京，今年他凭借《战狼2》的超高人气，让他一跃成为榜单的前十名，下面我们就来看看榜单上的前十名，看看有哪些当红明星。

1、鹿晗

鹿晗自回国后，人气一直居高不下，也当然与他的能力等分不开，今年的他不仅登上了央视春晚的舞台，他的电视剧《择天记》全网播放量也突破了270亿，而他今年公布和关晓彤的恋情更是让微博系统几度瘫痪，可见他的影响力之大。

2、赵丽颖

2006年进入演艺圈的赵丽颖，从《新还珠格格》的晴儿到现在收视量突破400亿次的《楚乔传》中的楚乔，她的努力与能力有目共睹，作为女星排行中的第一位，"拼命三娘""金鹰女神""收视女王"等的称号可不是盖的。

3、杨幂

今年的杨幂先是《三生三世，十里桃花》全网播放量高达300亿，获得了更多观众的认可，再是《逆时营救》让她获得了第50届休斯顿国际电影节最佳女主角奖，除此之外，今年的福布斯中国名人榜她还跃到了第二位，不愧一代辣妈。

4、范冰冰

范冰冰在今年2月份登上了《时代周刊》亚洲版的封面，她作为华人女演员，再一次受到国际上的肯定，在6月还被正式宣布成为"2017年奥斯卡"新成员中的一名，凭借《我不是潘金莲》里出色的表现，获得第31届中国电影金鸡奖女主角，可谓实至名归。

5、周冬雨

今年的1月，周冬雨就获得了"今日头条年度娱乐盛典度"最具爆发力女明星奖项，她的电影《喜欢你》也获得了票房超2亿的好成绩，作为一代金马影后，无论是都市剧《春风十里，不如你》，还是真人秀《中餐厅》，她的圈粉能力都有目共睹。

6、胡歌

今年是胡歌登上春晚舞台的第二年，也是获得第2届中国电视剧品质盛典"年度卓越品质之星"的一年，同时他的大剧《猎场》，在里面饰演的郑秋冬，也是相当受观众喜爱，一代男神的称号当之无愧。

7、吴京

相信大家对《战狼2》这部电影都深有感触吧，这部由吴京导演并亲自出演的电影，才上映36天票房就破了55亿元，这等好成绩，不仅打破了内地的票房记录，也打破了全球单一市场票房记录，吴京本人也凭借该影片获得了东京电影节中国电影周金鹤奖的最佳导演、最佳男主角等奖项。

8、刘涛

今年的刘涛无论是真人秀还是电视剧电影，她都齐齐进军，在《欢乐颂2》中的安迪一如既往的受观众喜爱，在《军师联盟》中的张春华，也让人见识到了她的狠辣，在《亲爱的客栈》里面，真实的她也是十分受人肯定。

9、吴亦凡

今年一月，吴亦凡为好莱坞电影《极限特工：终极回归》献声主题曲《JUICE》，歌曲也取得了ITunes美国总榜第28位的好成绩。同时他主演的电影《西游伏妖篇》也达到了预售票房1.76亿，他在《中国有嘻哈》里以明星制作人的身份出场，更是让更多人肯定了他的实力。

10、成龙

成龙大哥的实力自然是不用说得了，稳稳的国际巨星，今年他的电影《功夫瑜伽》《逆时营救》《英伦对决》轮番上映，相信影迷们深有体会，在8月的《福布斯》"全球十大最高收入男星"的榜单中，他也是位列第五位，也是亚洲的第一位。

最后，看了上述2017年最具商业价值明星前十排行榜，对于榜单中的明星，你最喜欢的是哪一位呢？