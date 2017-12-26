昨日下午，娜扎工作室发布声明宣布与张翰正式和平分手。

一分钟以后，张翰工作室发布了同样的声明。双方都表示“因为这段感情承载外界过多地关注和压力，也因彼此对事业的追求聚少离多，故双方经过理智且慎重的考虑做出此番选择。”

分手本来是一件令人十分遗憾的事情，然而张翰工作室和娜扎工作室底下的评论的画风却是十分诡异，不少人表示都是意料之中的事，更有甚者，竟然表示十分开心，网友们呈现出纷纷叫好的状态。

小编深挖其中的原因，发现网友之所以纷纷叫好，和两个原因是分不开的。一个就是张翰的“女友粉”和娜扎的“颜粉”。

张翰的“女友粉”一直不能接受塘主已经有朋友的事实，而娜扎“小公主”的性格也一直让张翰的众多粉丝觉得太过做作，纷纷表示看不上。就连塘主本人甚至也发过这样的微博！

另一方面，塘主的颜值一直处于忽上忽下的状态，这样娜扎的“颜粉”觉得塘主并不能配上娜扎的盛世美颜。

除了这个原因，小编发现在网友纷纷叫好的背后，郑爽粉丝的作妖才是其中最大的原因。不管是张翰工作室底下的评论，还是娜扎工作室底下的评论，都充斥着希望郑爽和张翰复合的评论，而郑爽粉丝的力量，不用小编说，大家也能想得到。因此，张翰和古力娜扎分手后网友纷纷叫好与是可以想得通的事情了。