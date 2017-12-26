近日，张翰和古力娜扎的工作室同时发表声明，宣布二人正式分手，很快登上热搜榜。这应该是继薛之谦事件之后，内地娱乐圈又一重大新闻。与其他明星情侣分手网友感到惋惜不同，张翰与古力娜扎分手却得到一致的恭喜与祝福。甚至有网友表示“虽然不是二人的粉丝，却还是对他们分手感到开心”。自古以来，不被看好的恋情很难修成正果，接下来小编就为大家盘点一下娱乐圈中不被看好最终分手的十对明星。

1、张翰&古力娜扎

张翰与前任郑爽可谓是爱的是甜甜蜜蜜，于是在分手后便背上渣男、负心汉的骂名。古力娜扎也因为演技的不足与各种黑历史而不被网友接受。自从2015年8月9日二人在微博高调宣布恋爱后，这段恋情就一直不为网友所看好。每每在微博上秀恩爱总会有人嘲讽与咒骂，情路可谓坎坷。而随着古力娜扎参加《花儿与少年》以软萌的性格收获观众好感，张翰也凭借《战狼》而翻身的时候，这段恋情才有被逐渐接受祝福的趋势。如今还是却以分手而告终，不禁令人唏嘘。有传闻说分手是因为张翰分手是因为忘不了郑爽，看来小仙女真的是热搜体质啊。

2、郑爽&胡彦斌

不得不提的热搜小公主郑爽在2015年8月被拍到和胡彦斌在客厅激吻，二人虽然从未正式承认过这段恋情，但仍被拍到不少约会的场面，坐实了这段恋情。两人恋情曝光后一直不被外界看好，主要原因无非是二人的颜值相差太大。网友甚至开扒胡彦斌学历造假等各种黑历史，以求二人分手。2016年3月郑爽父亲证实郑爽已和胡彦斌分手，而分手原因是因为男方花心。

3、陈翔&毛晓彤

前一段时间，陈翔在电视综艺上由于失恋而痛哭，网友纷纷表示心疼。陈翔与毛晓彤于2015年9月在微博上公开承认了恋情。但由于陈翔以偶像的身份出道，公布恋情之初并不为粉丝接受，有人质疑毛晓彤是利用陈翔进行炒作。今年10月1日，毛晓彤发布了一条含糊其辞的微博，默认二人分手。而分手原因可能并不是网友猜测的男方出轨，而是由于工作原因，两人聚少离多。

4 、叶璇&小默先生

叶璇近日参加了《吐槽大会》，调侃自己被“下降头”一事，得到了不少关注。叶璇学历高颜值好又有演技，尤其是凭借《天下第一》中的上官海棠一角，让网友至今对她黑不起来。但自从她与小默先生恋爱后，整个人就“疯掉”了，出现了一系列让人无法理解的行为，网友认为她是被下了降头。今年2月，叶璇删除了关于男友的微博，网友纷纷表示祝贺她终于解除降头，恢复正常了。

5、郭富城&熊黛林

郭富城娇妻方媛最近产下女儿，郭天王也升级为爸爸，但是其与熊黛林的恋情注定不会被人遗忘。2006年熊黛林担任其mv女主角，两人由此生情。随后两人虽经常被拍但双方对恋情均表示否认，尤其是郭天王始终不愿承认熊黛林的身份。传出绯闻的近7年的时间，熊黛林每隔一段时间就会在网上宣示主权，但都得不到郭天王的回应。这样不被当事人认可的恋情也没能得到网友的赞同，认为熊黛林是借机炒作上位。2013年4月16日，熊黛林发布了尾指戴着戒指的照片，暗示其与郭富城的恋情宣告终结。

6、谢霆锋&张柏芝

1999年，谢霆锋和张柏芝首次合作即擦出火花，同龄的二人被捧为金童玉女。此后7 年，二人分分合合、绯闻不断。2006 年7 月，二人正式复合，2006 年9 月底，谢霆锋和张柏芝秘密在菲律宾注册结婚。但是由于大多数网友认为是张柏芝在“倒追”谢霆锋，这样女追男的戏码往往不被看好。婚后张柏芝诞下两子，正在众人觉得二人婚姻甜美之际，2008年初张柏芝被爆出艳照门事件。2011年张柏芝与陈冠希的自拍，最终导致两人的婚姻告终。

7、张馨予&李晨

2012年7月，李晨与张馨予传出绯闻，随后李晨正式在微博公布恋情，两人高调炫爱。但由于张馨予是因为与吴卓羲的床照而为人们所知，网友对其评价并不高。尽管李晨在张馨予遭受质疑时力挺女友，男友力爆棚，二人的恋情仍不为大家所祝福。尤其是当张馨予在微博上晒出李晨送她的心形石头时，网友扒出李晨送过同样的石头给前女友以及妈妈，这样的行为也遭到网友的嘲讽。2013年9月6日，张馨予发布微博发布暗示二人分手。这对不被看好的恋情也终于无疾而终。

8、周杰伦&侯佩岑

这两年，升级为爸爸的周杰伦频繁在社交网站秀恩爱，许多网友不禁羡慕昆凌这个拯救了全宇宙的女人。在昆凌之前，周杰伦只有一个正式承认的女友，就是侯佩岑。2005年，周杰伦与侯佩岑在日本街头亲密照片曝光，恋情公开。但由于有人质疑侯佩岑插足双J恋，以及因为侯佩岑母亲的身份与一些言论，网友并不看好这段关系。更有人认为侯佩岑是故意有心机摆拍炒作。这段恋情于一年多后宣告结束，周董当时无法兼顾女友与事业是分手的一大原因。现在二人都有了美满的家庭，往事不提也罢。

9、蔡依林&锦荣

2010年，蔡依林和锦荣因拍摄《亡命之徒》的MV结缘，此后便被爆出恋爱。不过几乎所有人都不看好这段恋情，两人身高相差31厘米，收入相差311倍，这种女强男弱的情侣很难为大众接受。不过二人还是甜蜜交往的6年的时间，2016年12月22日，经纪人证实二人分手。

10、董洁&王大治

2013年，董洁王大治被媒体曝出婚外情，两人激吻的视频、照片在网上疯传。对于长相吃藕的王大治，董洁为什么会看上他可能是娱乐圈的难解之谜。而且董洁和王大治都在婚内出轨插足更为人不齿。董洁也因此人设崩塌，从前的清纯玉女形象荡然无存。在绯闻传出一年半之后，两人分手。