她是《北京爱情故事》里大大咧咧的林夏，被粉丝亲切称为二姐。而生活中的她也特别二，但很率真。她是袁弘的妻子，张歆艺。自从张歆艺和袁弘结婚后，人们对她的好感为什么一点点下降了？



张歆艺，1981年出生，中戏毕业后的她演的电视剧一直都是一些配角，她也一直处于不温不火的状态。直到2012年饰演《北京爱情故事》里林夏一角让张歆艺人气大涨，可以说张歆艺把林夏演活了，让她得到了二姐这个亲切称呼，从此张歆艺开始迅速走红，成为最受热议的女星。

比起作品，张歆艺的私人生活也备受关注。张歆艺有三段恋情两段婚姻。张歆艺第一任恋人是王志飞，两人在拍电视剧《风吹云动星不动》认识并发展恋情，这段恋情默默发展了7年，直到王志飞在微博宣传与张歆艺已经分手，外界才知道这段恋情。

因为深爱张歆艺，当时儿子都已18岁的王志飞和老婆李建离婚，之后对张歆艺照顾得无微不至，剧本都帮她审一遍，还帮张歆艺解决了户口、房子问题。当时张歆艺刚从学校毕业，王志飞用自己在娱乐圈资源尽可能帮助张歆艺。当张歆艺因为《北京爱情故事》越来越红时，王志飞心里越来越不是滋味，他怕张歆艺火后会离他而去。当时媒体拍到张歆艺和一位男士约会时，王志飞大发雷霆，这也是他们分手的导火线，最后两人分多聚少，矛盾不断，张歆艺首先提出了分手。当时张歆艺人气急剧上增，这段隐瞒了7年的恋情曝光后，不仅没有影响张歆艺人气，反而让她名气大涨。但张歆艺的大火离不开王志飞的功劳。

而媒体拍到的与张歆艺约会的男士就是张歆艺的第一任丈夫杨树鹏。因《北京爱情故事》大火的张歆艺和黄晓明、张译搭档主演杨树鹏导演的《匹夫》，之后就传出张歆艺与杨树鹏频繁约会疑似恋情。结果张歆艺与杨树鹏认识不到半年便闪婚，当时的杨树鹏是新晋导演，而且刚和前妻离婚，离婚后的杨树鹏把财产都留给了前妻。张歆艺有时会问杨树鹏，你是不是一定要拍牛逼的电影而不是很多的电影。杨树鹏肯定的回答，并称家庭的负担会落在张歆艺身上。因为这样可能让张歆艺累了，上一段恋情是王志飞对她百分百付出，而这一次轮到张歆艺付出。一年后，张歆艺和杨树鹏离婚，张歆艺对这段恋情的感慨是，不理智，不爱护自己。

张歆艺的第二任丈夫是小鲜肉袁弘，当时两人被风行工作室拍到同住一屋，举止亲密，相互喂食。之后张歆艺出来否认恋情，但是细心的网友扒出了两人微博发布的内容神同步。张歆艺与袁弘在拍电视剧《解忧公主》认识并发展恋情，当时张歆艺还想把袁弘介绍闺蜜的，但是袁弘喜欢的是张歆艺并向她表白，张歆艺内心是拒绝的，她觉得袁弘是好人，他应该有更好的未来，但是两人私下真的很合得来，都很二，为了幸福，两人就慢慢在一起了。

张歆艺宣布和袁弘的恋情后，遭到很多粉丝谩骂，大家骂她结过婚，大家骂她配不上袁弘，顿时张歆艺过往经历在网上被黑，大家对张歆艺之前很二很文艺的好感度也下降了。面对网络上的热议，张歆艺不理会，最后成功和袁弘完婚。

张歆艺的人气下降不仅是因为她的恋情，也是因为她的脸近些年越来越肿惹整容争议。张歆艺当时出演《给我一支烟》时就感觉很惊艳，到后面《北京爱情故事》就感觉脸圆润了更精致了。

张歆艺出席各种活动时就能感觉她的脸越来越肿，最近在宣传最新电影《泡芙小姐》时又被拍到脸更肿了。之前有媒体问张歆艺整容的问题时，她这么回答，建议大家不要去整容，最好去整牙。

现在的张歆艺和袁弘还是很恩爱，两人一起上亲子节目《萌仔萌萌宅》人气颇高。张歆艺曾说，外界不管怎么评价，回到家都不能把外界的情绪带回家，家里他们两人的避风港。也许这就是张歆艺和袁弘相处之道吧。