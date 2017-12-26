圣诞节到了，娱乐圈的明星们都在网上发了欢庆圣诞节的动态，和大家一起分享喜悦和祝福。男明星们发了自己帅气的自拍照，像彭于晏，杨洋，鹿晗，黄宗泽等。女明星们当然也会发自己美美哒的自拍照了，下面，小编给大家分享几位女明星发的自拍照，你们看看谁最美。

1、马伊琍

马伊琍发了一张自己拿着花儿的自拍照，照片中的她笑的特别美。马伊琍拿着鲜花露出灿烂的笑容，好像一个花季少女，她的笑容好像有治愈的作用，在这个寒冷的冬天感觉到了一丝温暖。

2、马思纯

马思纯嗮了一张自己站在圣诞树下面的自拍照，不过她摆出的动作有些搞笑，看了她的照片会忍不住笑出来。这棵圣诞树好大，显得她人好小。不知道你们看了马思纯的自拍照，有什么感觉？

3、李小璐

李小璐嗮出了她和女儿甜馨的合照，两个人太可爱了，特别是甜馨真的是萌萌哒。李小璐也变成了一个少女，母女两个头上还有两只鹿角，你们觉得这两个人可爱吗？

4、刘雯

刘雯在微博上发了一张自己身穿白色西装的自拍照，她在微博上写道“没有雪花飘，就来点白色。”穿着白色西装的刘雯太帅了，回眸一笑特别迷人，她的大长腿让人很羡慕，很美！

5、Hebe

Hebe嗮出了一张SHE三个人的合照，并且写道SHE祝福大家圣诞节快乐。照片中还有她们三个人的自画像，这张照片中的Hebe好漂亮。SHE这个组合是很多人最喜欢的一个组合，希望她们的友谊长存。

6、林依晨

圣诞节也是林依晨的结婚周年纪念日，林依晨在微博上面发了两个大蛋糕，脸上都洋溢着新福。粉丝都在她的微博下面留言，祝她圣诞节快乐，结婚纪念日快乐。

7、刘嘉玲

刘嘉玲在网上发了一个自己的自拍视频，皮肤白皙的她好像岁月没有在她身上留下痕迹，还是那么年轻，那么漂亮。

8、唐艺昕

唐艺昕在微博上面发了好几张自拍照片，每一个都挺美的，笑起来还有两个酒窝。粉丝都在下面评论，问她有没有和张若昀一起过圣诞节，希望他们幸福。