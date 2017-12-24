12月23日凌晨，柯震东在网上发了一个动态，他写道我死了有人在乎吗？后来这个动态被他删除了，不过这件事情上了微博热搜榜，很多人都在议论柯震东发这个寻死的动态到底是发生了什么事情。曾经的他也是一个当红小鲜肉，现在却只能用死来刷存在感吗？

柯震东，1991出生在台湾，是台湾演员，歌手。2011年柯震东出演电影《那些年，我们一起追过的女孩》一炮而红，这部电影让他获得了第四十八届台湾电影金马奖最佳新人奖和第十二届华语电影传媒大奖最佳新人奖两项大奖。并且在那一年他出了自己的第一张个人专辑《有话直说》，成为了当红的小鲜肉。

2012年，柯震东和大他12岁的歌手萧亚轩的恋情曝光，这对姐弟恋得到了很多网友的关注，很多人说萧亚轩出道的时候，柯震东还是一个孩子，所以不要着急找男朋友，可能你的对象还在幼儿园。不过，后来两个人还是分手了。

柯震东最火的时候还是拍完电影《小时代》，这部电影由杨幂，郭碧婷，郭采洁，陈学冬等人主演。在《小时代》里面，柯震东扮演男主角顾源，迷倒了很多妹子。一时间拥有了很多粉丝，人气很高。

柯震东火了以后，广告代言接踵而来，他拍了很多的广告。像口香糖，男士洗面奶，洗发露等等。据说柯震东因为长得很帅，高中的时候就被柴智屏看重了，柴智屏那个时候就签约了他，让他拍广告。他还是学生的时候就接拍广告了，而且有很多妹子被他的高颜值迷住。

柯震东红极一时的事业在2014年戛然而止，因为他吸毒被抓了，后来他就退出了娱乐圈。因为吸毒，柯震东出演的《捉妖记》被井柏然代替了，井柏然凭借这部电影大红，如果是柯震东没有退出，现在火的就是他。除了电影，他的广告代言所有工作都停止了！

柯震东过了一段时间复出了，可惜复出以后人气没有从前高，很多人因为他吸毒不喜欢他了。并且现在的他就算接到了戏却被观众朋友说太沧桑，形象不好。而且他和李毓芬的恋情也亮起了红灯，鲜肉形象远去，如今又曝出失恋，所以他事业和爱情都不顺利，现在他发了这样的动态，很多人觉得和这些事情有关！

对于他发的动态，粉丝们都安慰他，让他不要死！喜欢的人还是喜欢他，觉得他虽然做错事情了，但是他已经改正错误，而且这件事自己成为过去了！但是也有网友说让他死远点，吸毒还出来。甚至有些人觉得他是在拿死刷存在感，要死不要在网上发动态来博取大家同情关注！大家怎么看他发要死了的动态呢？