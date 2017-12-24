最近何洁的离婚案件在网上闹得很多人都知道了，和其他超级女声相比，何洁是最惨的一个。说起那一年的超级女声，最幸福的还是叶一茜。叶一茜拥有一对可爱的儿女，爱她的老公，衣食无忧，成为了人生大赢家。



叶一茜，1984年出生在福建。2005年，她参加了湖南卫视举办的《超级女声》比赛，并且获得了获全国第七名。从那以后，叶一茜就开始正式进入娱乐圈，成为了一个明星。

2006年，叶一茜发行了个人首张音乐专辑《爱情十二元素》，并且参演电视剧《神雕侠侣》，饰演西山一窟鬼。2007年她就和跳水运动员田亮结婚了，两个人结婚一年以后生下了女儿森碟。

叶一茜嫁给田亮以后就淡出了娱乐圈，在家里当全职太太。直到2010年复出工作，她复出以后拍了一些电视剧，主持了一些节目，发了一些个人单曲。2013年，她获得了第四届女性传媒大奖"年度家庭榜样"奖。也是2013年叶一茜再次火了，因为老公田亮带女儿参加了《爸爸去哪儿》。

《爸爸去哪儿》让很多人喜欢上了叶一茜田亮一家人，后来田亮又带儿子去参加了《爸爸去哪儿》，他们一家人的名气更火了。田亮很爱老婆叶一茜，经常在微博上面撒狗粮。

2015年叶一茜再次当回歌手，为大家带来了新歌，超级女声们都送上了祝福。老公田亮在台下为他准备惊喜，扮成了一个米老鼠出现在活动现场，他说叶一茜为了家庭放弃了唱歌，现在重新唱歌很不容易，谢谢她这么多年的付出。叶一茜感到的哭了！

叶一茜和田亮结婚十周年，拍了一组全家福，田亮还在微博上表白老婆了！据说叶一茜怀儿子的时候忙工作，差点流产了。所以现在一家人的幸福来之不易，叶一茜很珍惜，很感恩。他们一家人颜值很高，大家都喜欢他们一家人，祝福他们。