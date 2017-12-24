最近的贺岁档也着实热闹，多部电影都扎堆上映。而12月15日上映的《爱的帕斯卡》也上了热搜，不过不是因为高票房，而是因为它再次刷新了最低票房的记录，时至今日，票房还不到５千元，在豆瓣的评分更是惨不忍睹。



虽然此剧中有许还山还有奚美娟这些老戏骨的加盟，但还是难掩票房的一片凄惨，而对于其票房低走的原因，众网友将这口黑锅直接砸给了杜海涛。也许杜海涛这锅背的比较冤，但他的黑历史也着实不少。

想当年只有十七八岁的海涛就凭借着《闪亮新主播》的头衔进入了湖南卫视，更是加入了王牌节目《快乐大本营》。在大本营里他表现的憨厚，蠢萌也曾经收获了粉丝的心，但杜海涛在后面做出的事情，得众网友纷纷吐糟。

引起网友最反感的事，就是向权志龙下跪的一幕。在2013年的一次年度盛典上，杜海涛为权志龙颁奖时却单膝下跪，受到网友鄙视，其实这并不是杜海涛第一次向团体下跪，还有一次是在快本的舞台上，不过当时是为了给个韩国团体举话筒。上次的事还可原谅，但这一次真的是激怒了网友，网友纷纷跑到他的贴吧里开始了谩骂，更是引发了爆吧事件。由此杜海涛的招黑之路便开始了。

而在2013年的4月1日，又有网友爆料杜海涛殴打粉丝，并且还有晒出了当时的图片，从图片中可以看出当时杜海涛情绪有些暴躁，看口形也可看出有争执。不管此事真相如何，网友对杜海涛的好感再度下滑。



2016年的柳岩事件，大家一定记忆犹新。当时在包贝尔的婚礼上，众人大闹伴娘柳岩，其中就包括了杜海涛。当时此事引起了舆论的一片哗然，网友对此更是义愤填膺，纷纷要求众人向柳岩道歉。而杜海涛却发了“骂人”二字，随后秒删。到了最后还是受害者柳岩率先出来拍了道歉视频。



杜海涛在2014年拍到与沈梦辰一同出国旅游，由此二人的恋情便甚嚣尘上，更是在最近的一档综艺节目中被网友发现端倪，疑似两人已经同居。而杜海涛和沈梦辰在一起可谓是“门当户对”，因为都是招黑的好体质啊！