近日，陈凯歌执导的《妖猫传》上映，主演除了黄轩、张雨绮等俊男美女，张榕容所扮演的杨贵妃也着实丑出了新高度，简直要吓哭众网友。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色，这是形容杨贵妃的佳句。而众多的演绎，虽然各有不同，但都在诠释着她们心中的杨贵妃。下面小编就带大家盘点一下以往影视剧中的杨贵妃，看看谁最经典？



1、冯宝宝



1986年拍摄的《杨贵妃》实属经典，里面杨贵妃的扮演者冯宝宝当时也是家喻户晓。她的举手投足都很有韵味，眉目之间有英气，更有妩媚。虽说冯宝宝参演的影视剧并不多，但每一个角色都让人记忆犹新。

2、林芳兵

1991年《唐明皇》电视剧在中央电视台播出，里面饰演杨贵妃的演员名叫林芳兵，为了能更好的诠释人物，林芳兵曾狂吃增重，可看过该剧的人们都戏称，确实是真胖了！

３、周洁

1994年由鲍芝芳执导的《杨贵妃》可谓是另辟蹊径，讲述的是在马崽坡，杨贵妃假死以后又东渡日本，并且另寻真爱的故事。本剧中的杨贵妃扮演者名叫周洁，本人也是舞蹈出身，所以对于舞蹈的演绎可谓令人惊叹。

４、向海岚

向海岚版的杨贵妃是ＴＶＢ拍摄的。向海岚虽说是选美出身，但她的样貌来诠释杨贵妃还是少了些许的妩媚之气，更有知性的美感。而此剧讲述的杨贵妃却是心地善良，深得民心，不过最后也难逃香消玉殒的命运。

５、王璐瑶

《大唐歌飞》上映于2003年，此剧中的杨贵妃是由王璐瑶扮演。王璐瑶体态丰腴，眼色妖媚，扮起以肥为美的杨贵妃来也是实至名归了。

６、文颂娴

2003年香港无线出品的《天子寻龙》里，文颂娴饰演的杨贵妃是最跳脱的一个，剧情也很跳脱，因为这此剧中的杨玉环是下凡的碧瑶仙子，投胎转世之后帮助陈浩民饰演的唐明皇夺取帝位，妥妥的恶搞之列。

７、殷桃

《杨贵妃秘史》是善拍秘史系列的尤小刚导演的又一部秘史作品，剧中殷桃扮演了风姿卓越的杨玉环。此剧主要讲述了杨玉环的与唐明皇父子之间的感情纠缠。该剧中的杨贵妃不跋扈，不嚣张，是个神色有些淡漠却内敛的有情之人。

８、范冰冰

范冰冰曾出演过两次的杨贵妃，一个是最近的《王朝的女人——杨贵妃》，一个是早些时期的《大唐芙蓉院》。在《王朝的女人——杨贵妃》中，范冰冰演绎的玉环是敢爱敢恨，心智开放的杨玉环，较之先前范冰冰饰演的杨玉环多了几分成熟的柔媚。