大家对于电视剧《花千骨》都还有印象吧，毕竟当时播出的时候单日的点击率就屡屡破4亿，而主演赵丽颖"花千骨"和霍建华"白子画"的虐恋真的赚足了关注的眼泪，那大家还记得这部剧里面的"幽若"吗？她在剧中的角色是赵丽颖的徒弟。

虽然是白子画代花千骨收其做的徒弟，但是她却非常亲近花千骨，不远千里来长留就是为了拜花千骨为师，她的出现，最后也让男女主角的感情进一步加深。在该剧她的人设就是天之骄女、聪慧伶俐的，但是当她出场的时候，却有不少人吐槽她"丑"。

更有人说她是长残了的童星，其实扮演幽若的演员叫陆子艺，是出生于2001年的零零后演员，当她4岁的时候就进入娱乐圈，6岁的时候就在电视剧《纸醉金迷》中扮演魏娟娟一角，此后又参演了《生死谍恋》、《倚天屠龙记》、《天涯赤子心》、《老爸的筒子楼》等剧。

那时候的她很可爱，圆圆的小脸也长得十分精致，对比小时候的剧照，难怪网友在《花千骨》里看见她的时候，会吐槽：长残的童星。

不过虽然演幽若是长胖了了不少，但是那时候的她只有14岁，正处于身体发育的重要时期，多长肉也是难免的，况且演技没有下降这还是值得肯定的。

如今离出演《花千骨》已经2年过去了，陆子艺也快17岁了，她学业、旅行一样没落下，时不时的会在微博分享她的照片，留意的人可能会发觉，如今的她再也不是那么脸上肉很多的幽若了。

不仅瘦下来了，才17岁不到，就已经拥有不少女孩梦寐以求的大长腿了，看来"女大十大变"这句话说的蛮在理。

现在的陆子艺还年轻，以后的路也很长，凭着她的实力一定会大有作为的，你觉得呢？