随着现代人的思想越来越开放，人们对于婚姻的看法也跟之前大不一样。所以，二婚、多婚的现象也就不足为奇了，尤其是在娱乐圈这样的地方。这些半路夫妻有的让人惋惜，有的让人祝福。今天小编要跟大家说的这对，则是模范夫妻的代表——张国立和邓婕！

张国立最近可是活跃在电视之上，《演员的诞生》的火爆也让他火了一把。在最近袁立那一期节目中，可谓是争议不断。袁立在微博上多次发声，不少好友都力挺，但是身为老朋友的张国立却没说一句话。让人不得不想到当年的事情。

在拍摄《康熙微服私访》的时候，袁立和张国立相识，是非常好的朋友。但是却有人曝出袁立在现场公然勾引张国立，身为妻子的邓婕看不下去了，当着全组人的面怒扇袁立巴掌，还放出狠话吓得袁立不敢再有其他动作。不过多年后，袁立本人澄清，这件事情是谣传，大家也就不要再随意联想了。

邓婕多爱张国立，想必大家也都是看在眼里的。当时和邓婕相识的时候，张国立已经有了妻儿。但是为了邓婕，和前妻离婚，跑到北京找邓婕。不过看到邓婕早年的照片，就知道张国立为什么这么的坚持了，因为一个美字都难以形容了！

大家可能会有一个疑问，邓婕和张国立结婚这么多年，为什么都没有孩子。这要源于张国立和前妻的离婚协议了。他和前妻离婚的时候，送给了前妻一套房子，几乎是净身出户了，并且同意了离婚协议上的不会再生一个孩子。

于是张国立就带着儿子张默和邓婕结婚了。毕竟不是亲妈，无论邓婕做的怎么好，张默至今都没有叫过邓婕一句妈。再加上张默吸毒、打架等不良新闻的曝光，不仅让张国立寒心，也让邓婕心凉了。

邓婕曾经想过要一个孩子，但是张国立却回应，你要是真的寂寞，就养一条狗吧。虽说他坚持履行协议，但是对于邓婕来说，无疑是莫大的伤害。不过现在这个年纪，要孩子也是太难了，对于邓婕来说，也就只能安于现状了！



