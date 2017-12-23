随着综艺节目《演员的诞生》的热播，参加比赛的演员受到了热议得到了关注，而大家对节目中的三个评委也都有褒贬不一的评价。章子怡在节目中一向是严厉、专业的形象，刘烨在节目中是老好人的形象。而宋丹丹的争议最大，特别节目后期能感觉到宋丹丹在节目中偏袒，走节目套路，评价没营养，她总是把艺术挂嘴边，强调演员要给观众带来审美上的享受，纵观整个节目宋丹丹的评价给演员带来的提高最少。

现在电视观众年龄普遍偏低，很多观众可能对宋丹丹不了解。其实宋丹丹是国家一级话剧演员，老艺术家了。除了话剧，宋丹丹在演艺和小品上的造诣也很高，获得过1次最佳女配，3次最佳女演员奖，多次登上央视春晚舞台。

宋丹丹共参加了7次央视的春晚，最有名的小品就是《超生游击队》，之后她和赵本山搭档演的小品也很深入人心，所以人们常说没有宋丹丹和赵本山的春晚都不叫春晚。据说赵本山要回归春晚了，宋丹丹还远吗？最近袁立上《演员的诞生》就是和张彤演了这个《超生游击队》，让两个老戏骨演一个小品也是醉了。

宋丹丹的代表作品可能大家知道《家有儿女》和《我爱我家》比较多，这两部电视剧把人们日常生活中的琐事搬到电视以情景喜剧形式播出，深受大家喜爱。在大家的印象中，宋丹丹只会演喜剧，《金太狼的幸福生活》《老米家的婚事》《李春天的春天》等都是很经典的喜剧，其实宋丹丹也演很很多悲情角色但是没有喜剧角色让人印象深刻。

宋丹丹曾在《演员的诞生》节目说过，让人哭很容易，但是逗别人笑才是最难的，最后她把票投给了周云鹏而不是车晓。但节目中姜磊说了句，中国二人转演员其实都是没有演技时，宋丹丹怒了，周云鹏这一票让宋丹丹在网上被人吐槽偏袒，有失水准。

宋丹丹也得到过网友的支持好评。在2017年上半年做为全国政协委员会，宋丹丹曾指出娱乐圈现状，发表一些很正能量的话。她指示，现在的年轻演员演戏一定要后到现场显得自己腕大，现在的年轻演员想一夜成名，想当网名，令人担忧等等。此翻话发表后，得到网友点赞，让像宋丹丹一样的老艺术家前辈们的形象更突出，得到大家尊敬。

但是《演员的诞生》播出后，却没有网友站在宋丹丹这边了。除了宋丹丹投票偏袒，评价没营养外。还有袁立和节目开撕的火爆导火线也是宋丹丹引起的。根据网上爆料，宋丹丹没按节目规定给袁立投票，在节目上表现出对袁立反感，评价讽刺等等表现，遭网友吐槽攻击。

宋丹丹深隐舆论风波，网友喊话“怎么不让你儿子上节目？”。宋丹丹曾说，我儿子是我作品中的最好作品。这些年宋丹丹让儿子巴图演戏，上综艺，但巴图一直不温不火。在《芈月传》中扮演嬴荡还炒了一会，但马上也声音了。

宋丹丹带巴图上综艺《向往的生活》，在节目里对儿子很强势，还称儿子是废物，让观众都感觉到那种父母对孩子的爱是一把赤裸裸的双刃剑。最近巴图和大他7岁的女友相恋，宋丹丹对此事回应儿子大了管不了，看来是儿子的女友不满意。

宋丹丹曾有过三次婚姻，而巴图是她和第二任丈夫英达的孩子。和英达结婚以前，25岁的宋丹丹和一名公务员闪婚，但一年后又离婚了，之后拍戏认识了导演英达。后来英达拍的《我爱我家》此剧在当时很火爆。但宋丹丹和英达也没能走下去，两人都被曝出婚外恋，离婚后儿子巴图给了宋丹丹。后来宋丹丹经人介绍认识了现任丈夫地产豪富赵玉吉，两人又闪婚，直到现在也一直恩爱如初。

这次因为《演员的诞生》宋丹丹遭到网友的质疑，宋丹丹忍不住回应了：这是她第一次遭遇网络暴力。可见，想成名的人内心要先强大。