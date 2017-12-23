微博是一个很多朋友都在玩的社交软件，并且这也是明星和粉丝互动的地方。微博与其他社交平台相比，具有独特的优势，最重要的一个就是这个平台让大家可以和自己喜欢的明星互动，知道他们的动态。下面，我们一起来看看2017微博粉丝最多十大明星有哪些人？

1、谢娜

截止到2017年12月，谢娜的微博粉丝数有9633万人，是2017年微博粉丝最多的明星。娜姐真厉害，超过了各大明星，当红小鲜肉和当红小花旦的微博粉丝都没有她多。

2、何炅

2017微博粉丝最多的明星，第二名是何炅，何老师在娱乐圈的地位，还有他的人缘非常好。他几乎和所有的明星们关系都不错，所以他获得了第二名是实至名归的。他是娱乐圈口碑最好的明星之一，几乎没有黑粉。

3、杨颖

杨颖排名第三，她的微博粉丝数量仅次于何炅。杨颖的粉丝真多啊，最近她的人气很高，也拿了很多奖。只不过，有网友说她那么多粉丝里面有一些是黑粉。

4、陈坤

陈坤的微博粉丝数有8000多万，比第三名杨颖只少一点点。坤哥行走的力量还是很强的，粉丝很多啊。说实话，陈坤要颜值有颜值，要演技有演技，而且在娱乐圈没什么负面新闻，又不喜欢炒作，所以喜欢他的人还是很多的。

5、赵薇

第五名是赵薇，和陈坤是同学的小燕子赵薇粉丝也很多，而且她的微博粉丝几乎都是真爱粉，没什么黑粉。赵薇是著名女演员，也是导演，又是商人，所以粉丝多很正常。

6、姚晨

大嘴美女姚晨微博粉丝也不少，她的外号是微博女王，之前微博粉丝数量最多，近几年粉丝数量下降了，可能和她的人气，曝光率等有关系吧，但是总人数还是位列前茅的。

7、杨幂

杨幂是当红女明星，近几年人气很高，不仅仅自己很火，还捧红了自己工作室的艺人。她不仅仅是家喻户晓的大明星，还是一个成功的老板，娱乐圈比较成功的老板她是其中一个。所以粉丝人数自然很多，有7000多万。

8、林心如

虽然今年林心如负面新闻比较多，她甚至关闭了微博评论，但是她的微博粉丝数还是很高的，和杨幂差不多，有7000万。看样子。喜欢紫薇格格的人还是很多的。

9、郭德纲

喜欢听郭德纲相声的朋友还是很多，他的微博粉丝数量有6000多万，是第八名。这个名次很不错了，比很多很火的明星粉丝还要多。

10、林志颖

林志颖的微博粉丝数量也是6000多万，比郭德纲少几十万吧。林志颖是娱乐圈里的不老男神，出道这么多年一直很火。《爸爸去哪儿》让他又火了，现在人气很高。