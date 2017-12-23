现在结婚一般都讲究门当户对，对于娱乐圈的女明星们来说，嫁入豪门是一个不错的归宿。是不是真爱暂且不说，各取所需的情况还是存在的。但是嫁入豪门不代表就万事大吉了，毕竟豪门也有破产的时候，徐若瑄就碰上了这样的问题。

近日，许久未露面的徐若瑄频繁的出现在大众的视野中。12月21日，台湾媒体报道，徐若现现身某活动现场，当天她穿着白色的礼服，看起来身材有点发福，面对镜头还是面带微笑，十分的敬业。在休息时间，徐若瑄也只是吃点小饼干来填饱肚子。

这是什么情况？徐若瑄的丈夫可是新加坡的富商啊，她怎么会沦落到现在这个地步呢？根据知情人爆料，徐若瑄丈夫的公司在财务上出了一些问题，负债累累，徐若瑄这次的复出正是为了还债！

徐若瑄2014年嫁给新加坡马可波罗海业集团执行长李云峰，但日前老公公司频传破产危机，生完宝贝儿子小V宝后7个月复出演艺工作。据媒体报道，5月时李云峰的马可波罗海业集团被曝资金缺口高达新台币55亿元（约合人民币12亿），濒临破产，当时接连传出徐若瑄将展开巡演帮助老公解决财务危机。

现在的徐若瑄是台湾新加坡两地飞，还要经常回家看望孩子，这个豪门阔太过的也不是很舒服啊！说到孩子，对于徐若瑄来说可是来之不易的。

徐若瑄怀孕的时候已经40岁了，像她这样的高龄妇女，怀孕是一件很不容易的事情，既然怀上了宝宝，就要更加的珍惜了。因为肠胃炎住院之后，徐若瑄就开始了长达六个月的卧床生活。不仅要躺在床上不能动，还要吃各种各样的药，以及打安胎针。这其中的痛苦，也只有本人知道了。不过现在v宝可以健康成长，也算是一个很大的安慰！

不得不说，李云峰找了这样一个老婆真是福气！徐若瑄从小就十分懂事，为了补贴家用15岁就辍学步入社会。还因为获得了选美冠军而组成组合出道，是无数人心中的女神。徐若瑄曾经在台湾发展并不顺利，工作一度处于停滞状态在她最绝望的时候有日本的公司向她抛出了橄榄枝，从此以后便表示日本就是她的养母。她在微博写道：“大陆，这个我国家我再也不想去发展，对于这个国家我能做太多的评论，以后我会把事业中心转向日本，无论后果怎么样，我都不会再去哪个国家，那个曾经封杀了阿妹的国家，嗯，就这样我决定了！”因为她这样的态度，导致国内的网友纷纷抵制她，现在想来内地赚钱也很难了！

仍然有不少网友为她惋惜，说她现在的生活过的不好。但是真的好不好，也只有她本人才知道了！