2017年我们看了很多影视剧，像《战狼2》、《羞羞的铁拳》、《我的前半生》、《猎场》、《急诊科医生》等等。这些好看的电影和电视剧离不开演员们精彩的表演，没有他们精湛的演技就没有那么好看的影视剧。下面，小编给大家盘点一下2017演技最佳的十大明星，看看哪些演员上榜了？

1、吴京

在2017年，吴京给观众朋友们带来了一部很燃的爱国情怀的武打片《战狼2》，这部电影打破了华语电影的票房纪录，取得了50亿的好成绩。吴京在这部电影里用漂亮的武打动作，精彩的演技贡献了一部好看的电影！最美表演者，吴京实至名归。

2、孙俪

从甄嬛到芈月，再到到周莹，孙俪用实力派的演技让大家看到了一个个鲜活的女性形象，她的一颦一笑，她的哭戏都感动着每个人。观众朋友从她的表演里面可以看到人物的喜怒哀乐，并且会感染大家，让大家也感同身受。

3、胡歌

从《仙剑奇侠传》到《伪装者》，胡歌从小鲜肉蜕变成为老戏骨。从《琅琊榜》到《猎场》胡歌让大家看到了他整容般的演技，胡歌已经不再是颜值需要人，更多的是他的演技，他的内涵。

4、张嘉译

2017张嘉译霸屏了，他有好几部电视剧。《急诊科医生》，《我的，体育老师》《生逢灿烂的日子》，还友情客串了《猎场》。张嘉译作为一个老戏骨，这么多作品可以证明他的演技，有产量，有质量。

5、赵丽颖

在电视剧《楚乔传》里面赵丽颖扮演女主角楚乔，这个角色受到了观众朋友的喜欢。赵丽颖扮演的楚乔人物丰满，楚乔美丽又有一颗侠义的心，那句我带你们回家让人看了莫名地感动。

6、张一山

从刘星到余罪，再到秋水，张一山让大家记住了他的名字。他是90后演员中的扛把子，他不拼颜值，拼演技，获得了观众朋友的喜欢。他让大家知道小鲜肉也有演技好的人！

7、潘粤明

潘粤明在《白夜追凶》里一人分饰两角，让大家看到了他精湛的演技，他也因为这部电视剧再次火了。他用实力赢得观众朋友的喜欢，他再也不是当年的奶油小生，而是一个老戏骨。

8、雷佳音

雷佳音今年去参加了台湾的金马奖，他提名了最佳男配角奖，虽然没有获奖，但是他的演技得到了观众朋友的认可。

9、杨幂

最近几年杨幂的演技一直在进步，她在电视剧《三生三世十里桃花》扮演的白浅受到了观众朋友的喜欢。她演戏再也不是面无表情，或者演什么就只有一个表情了，值得鼓励。

10、袁泉

在电视剧《我的前半生》里面，袁泉扮演了一个中国好闺蜜唐晶，这个角色比女主角还让人喜欢。袁泉把唐晶的有情有义还有职场上面的干练都表现的淋漓尽致，演技让人不得不服。