她1983年出生在四川成都，毕业于北京电影学院。2013年签约了法国经纪公司ECI，从《盲山》锋芒初露，到《推拿》惊艳亮相，一直佳片不断。陆续主演了《中国姑娘》、《坠落》、《Sway》、《云的模样》、《一只黄鸟》、《三伏天》等享誉国际的影片。她是目前唯一有作品入选过欧洲柏林、戛纳、威尼斯三大电影节的中国80后女演员，她也是洛杉矶电影节的评委，由于出演的电影大多都是“墙内开花墙外香”的文艺片，在国外她是名副其实的影后，但在国内，无人相识，她就是黄璐。

大众网友知道了她还是在《演员的诞生》舞台上和刘芸PK，两人初次见面，刘芸就夸她，“黄璐可厉害了，她在国外是影后”，观众也第一次知道了这个叫黄璐的影星。但是跟刘芸演过对手戏后，刘芸在台上哭诉黄璐的不是，像个小女孩一样嘤嘤哭，评委也夸奖黄璐演的好，但是最后还是刘芸晋级了，节目结束后，黄璐还被于正，秦岚怼过，跟宋丹丹也发生了点不愉快。在名气上，有些网友认为的确认识刘芸，但是不认识黄璐。

近日黄璐参加了一档节目，又被问到了演员的诞生，主持人问到，评委于正DISS她竖中指，对此黄璐说到：自己一辈子都没竖过中指，主持人在现场对于正竖起中指，黄璐坚持以食指代替。

还自爆如果说怼导师的话，那她怼过宋丹丹，宋丹丹说她：黄璐你这外形不好，不适合当女演员或女明星，她回复宋丹丹：丹丹老师，你可以去看看我拍的杂志，也挺fashion(时尚）的，呵呵是说黄璐长的土吗?忽然想起丹丹老师也说过杨紫，杨紫曾经接受采访时说过，宋丹丹反复对她说 ：闺女你长的不好看，不适合当女演员！，这让估计当时还在上学的杨紫心里也自卑好久。

谈及为什么要参加演员的诞生？黄璐坦言:希望能让更多人认识自己，经纪公司和她提议之后，她认为是件好事，没弄清规则就来了，也不知道有这么多环节，以为演一场戏就走。说到自己的愿望，黄璐说在国外入围过几个电影奖，但在国内，至今还没有一个奖项入围，她说，最难的并不是欧洲三大奖，或者奥斯卡，而是中国的金鸡百花奖，这是她的一个心愿。

在上个星期的《演员的诞生》舞台上，黄璐和辛芷蕾凌潇肃复活参加了半决赛，不管她是因为网友投票高返场而来的，还是因为演技被《演员的诞生》扶正了而来，总之她让很多人也认识了她，黄璐与王大陆合作的爱情电影《我的恋爱时代》有望在内地上映，观众也可以在见到她精湛的演技，也希望她的愿望可以早点实现得到金鸡和百花奖的提名。