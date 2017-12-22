电影《芳华》上映6天票房破5亿，口碑炸裂，范冰冰、白百何、梁静都看哭了，可以看出冯小刚拍《芳华》电影的用心和真诚。而《芳华》里的四个女主随着电影的热映也成为了人们关注的焦点。杨采钰可能是四个女主中唯一一个最高调的了吧，她出道很早，她在微博宣布与大她30岁的男人的恋情，她在微博和网友互怼，如今拍《芳华》火了。

杨采钰，1992年出生，父亲是泰国人，本人也是泰国国籍。11岁就唱了《哪吒传奇》片尾曲《少年英雄小哪吒》，这首儿歌广被小朋友所知道，而小小年纪的杨采钰在学校也成为了同学们的偶像，但是她并没有发展成为令人羡慕的童星，而是去了美国留学。据称，杨采钰是个学霸，从小在校成绩就很优异，被国外多所知名大学录取，其中就有哥伦比亚大学，但是她还是选择回国进入北影学习，和古力娜扎、周冬雨是同班同学，不久签入了刘亦菲干爹陈金飞公司。

回国进入北影学习的女学霸杨采钰在校期间并没什么惊人的成绩，拍了《男生日记》、《史前怪兽》、《青春守则》等反响平平。相比班上的同学周冬雨在校期间就拍了《宫锁沉香》、《倾城之泪》等多部大火的影视作品，而古力娜扎在校期间就拍了《轩辕剑》大火，周冬雨和古力娜扎两人在校期间都已经是大火明星了，而杨采钰没有什么影响力作品，这期间可能让她尝到了中国娱乐圈的复杂。

2015年，刚毕业的杨采钰被拍到和刘亦菲干爹陈金飞约会热吻，刚时很多人都说杨采钰像极了刘亦菲，并称她为小刘亦菲，之后杨采钰就签入了陈金飞公司。当年的刘亦菲就是在陈金飞的策划包装中演了《仙剑奇侠传》的灵儿，并在陈金飞的帮助下拿到了王语嫣和小龙女，让刘亦菲大红大紫，可见陈金飞在娱乐圈的影响力，有陈金飞的加持相信杨采钰今后发展会更顺利更好。

杨采钰签入陈金飞公司这一年，光和陈金飞的恋情就得到了外界大量曝光，但没作品并不能让她走红。2016年和黄子韬合作的《夏天19岁的肖像》引来不少关注，杨采钰在里面的表现得到不少好评。2017年接演《芳华》，凭真实力真功夫得到大家肯定，彻底红了起来。

人红事非多，凭着《芳华》爆红的杨采钰被人称是刘亦菲+巩俐+宋慧乔长相混合版。杨采钰在微博高调宣传与大她30岁的陈金飞的恋情，引来不少网友吐槽，杨采钰因此也和网友互怼了起来，看来是真性情中人。