最近很多人发现闫妮变美了，她不仅仅瘦身成功了，而且皮肤也变白了，衣品也是越来越好了。虽然她年近50了，但是越活越年轻。和刚刚出道相比，闫妮好像变了一个人。

闫妮1971年3月10日出生于陕西西安，中国影视演员。2005年她出演电视剧《武林外传》走红娱乐圈，成为家喻户晓的大明星。闫妮属于大器晚成的明星，她34岁才成名。出道很多年，她都不温不火，直到佟湘玉这个角色让她一炮而红。

闫妮的经历挺曲折的，她一开始学的是企业管理，但是她不喜欢这个专业。后来她进入了话剧团，入伍成为了一名文艺兵。1994年闫妮参演了第一个话剧《湘江，湘江》，之后参加的一些话剧都是跑龙套。直到1999年正式开始演艺生涯，演戏。

跑了多年龙套的闫妮在出演《武林外传》的时候终于火了，之后她演了很多影视剧，像《北风那个吹》、《三枪拍案惊奇》、《张小五的春天》、《画壁》、《一仆二主》、《生活启示录》等等。

张嘉译和闫妮联袂主演的喜剧动作爱情片《玩命旅行指南》日前于澳大利亚杀青。闫妮和张嘉译年龄相仿，两人更是老乡，同为山西安人的他们更是在戏里戏外互飙陕西话，令人捧腹。两人是很好的朋友，是默契的合作伙伴。

闫妮和张艺谋合作的《三枪拍案惊奇》让她走上柏林电影节的红地毯，她被张艺谋赞美演技最好的女演员。闫妮虽然火了，但是她的婚姻出了问题。她拍《武林外传》的时候和丈夫离婚了，后来有记者采访她，她说她的人生经历了巨大的痛苦，又遇到了一部喜剧，可以说是痛并快乐着。经历人生起伏的闫妮是一个爽朗的女星，很多人都说她性格很豪爽，特别是她的笑容，非常有感染力。

闫妮的前夫是圈外人，她对前夫保护是用心良苦的，不管怎么查都差不到他的资料。之前闫妮接受采访的时候说，她和老公很恩爱，因为自己在外面拍戏家里所有的事情都是老公在管，他们的父母，还有女儿都是老公照顾着。她说丈夫是一个好人，嫁给他很幸福。她的女儿说妈妈老是在外面拍戏不回家，也没有时间陪她。所以闫妮有时间就在家里陪家人，对他们也感到很抱歉！其实，闫妮很爱女儿，爱这个家庭的！但是因为聚少离多，她和老公离婚了。闫妮离婚的时候很痛苦，无法相信自己会离婚。

现在的闫妮是一个单亲妈妈，她很爱自己的女儿。为了弥补以前没有时间陪她，照顾她，闫妮最近几年几乎和女儿腻在一起，两个人感情很好。她的女儿亲手折纸鹤送给妈妈当生日礼物，虽然离婚了，但是她是一个幸福的妈妈。闫妮给大家带来了很多好看的影视剧，让大家感受到了快乐。闫妮携爱女邹元清联袂主演的电影《我是你妈》，将于近期上映。希望她以后越来越火，生活幸福。