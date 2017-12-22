​黄晓明和Angelababy一直是人关注的焦点夫妻，两人本身就自带话题，在一起炒作后话题放大。Angelababy一直陷入整容、演技、代孕传闻做为老公的黄晓明也不得不陷入舆论风波，加上黄晓明这几年没有什么有力的作品，所以大家对黄晓明的生活关注都大于他的作品，那么这些年黄晓明饰演的角色，你觉得哪个最好？

黄晓明是赵薇的同班同学，他暗恋赵薇的事满城皆知，上节目也承认过这事。1998年赵薇因为《还珠格格》一夜爆红，而黄晓明在这一年才出演了个人首部电视剧，反响平平，直到2001年出演《天汉天子》才让他一夜成名。直到现在大家都记得黄晓明的代表作是《天汉天子》。之后黄晓明和赵薇也合作过电影《横冲直撞好莱坞》，现在黄晓明和赵薇搭档做起了综艺《中餐厅》节目有声有色十分受欢迎。

其实说到黄晓明的作品可不只有《天汉天子》，黄晓明这些年饰演的角色多如牛毛，你最喜欢哪个角色呢？

1、《大汉天子》刘彻

讲述太子刘彻怎么一步步当上汉武帝治理朝政。当时黄晓明饰演的刘彻年青有为，意气风发，举行投足都有帝家风范，包括后面的《大汉天子2》，让很多人都对这个汉武帝印象深刻，当时的黄晓明演技炸裂，恰到好处。

2、《风流少年唐伯虎》唐伯虎

黄晓明出演风流才子唐伯虎追求秋香，电视搞笑而又不低俗，在当时很多人都说黄晓明很像古天乐，身上很有那种书生的味道。

3、《女才男貌》王军

黄晓明出演现代偶像剧《女才男貌》中的模特王军，当时的黄晓明的相貌完全符合了当时人们对于都市爱情小说男主角的幻想和审美。

3、《神雕侠侣》杨过

黄晓明与刘亦菲、杨幂主演的武侠剧，这部电视剧让黄晓明大红大紫，事业更上一层楼。很多人都说黄晓明长得像古天乐，都会拿他与古天乐版的《神雕侠侣》的杨过做比较，虽然当时很多人吐槽黄晓明的造型，演技，但是这么多年过去了，这部电视剧依然成为内地改编比较好的。

4、《新上海滩》许文强

黄晓明饰演的许文强帅出另一个高度，帅出天际，但是此部电视剧人们对黄晓明的演技开始有分歧，有人十分喜爱此版本的许文强冷静理智，有人吐槽演技没灵气有点呆。总的来说还是很多人喜欢的，黄晓明的许文强拽酷、眼神很犀利。

5、《鹿鼎记》韦小宝

黄晓明的首部喜剧，饰演市井小民韦小宝，可能从此部电视剧黄晓明的演技从此油腻一去不复返。这部电视剧的各个演员放到现在都能当主角，也真是怀念，教主你回得去么。

6、《泡沫之夏》洛熙

黄晓明和大S、何润东出演的台湾偶像剧，三个主演都被人吐槽太老，而黄晓明饰演的帅哥洛熙，被人吐槽演技太装太油腻。

7、《上古情歌》赤云

2017年，黄晓明婚后最新电视剧，和宋茜合作的，满屏尴尬，教主为什么要接这样的戏？整个剧布景像舞台剧，而黄晓明在里面的演技很尴尬，演技油腻，一笑就感觉是邪魅霸道总裁上身，演了这么多电视电影还是这样的演技，大家都感觉到奇怪了。

8、《琅琊榜之风起长林》萧平章

黄晓明最新的电视剧《琅琊榜之风起长林》正在热播，首播收视率低迷，这可能是《琅琊榜》原班人马打造啊，口碑很好，大家一看到有黄晓明出演瞬间失望。据说黄晓明只演十几集，黄晓明在里面饰演萧平章，演技还是正常的，很多看了的观众都表示黄晓明又正常了，看来好的电视制作很重要，但是观众表示只要黄晓明不笑就不出戏！

黄教主在电影方面也是有褒贬不一的声音。《风声》演技很好还提名了金鸡奖最佳男配角，《中国合伙人》演老实人还不错，《白发魔女传之明月天国》和范冰冰合作的电影演技又下滑了，《横冲直撞好莱坞》又被吐槽太装，《大唐玄奘》看得出来教主努力在凹在演了，但是还是总感觉黄晓明饰演时一脸笑意，总的来说挑不出什么毛病演技也没有再更高了。

饰演了这么多影视作品的角色，相信黄教主演技还在的，要看他认不认真演技和接的戏好不好。大家最近给黄教主的人设是邪魅笑脸霸道总裁，也可能是这笑脸让黄晓明演技遭人诟病吧。但是相信黄教主遇到好导演，演技还是让人佩服的，没了胡歌的《琅琊榜2》，黄晓明和刘昊然能否再创收视口碑佳话？