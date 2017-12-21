在很早以前拍电视剧，ps技术和设备等等一切都相对落后的情况下，演员的演技那可全是靠真才实学，以至于有些演员演出的角色太深入人心了，仿佛本人就是为这个角色而生的，以至于后辈们怎么演都无法超越，一直被人们传颂到现在，一起来看看这些经典角色，哪个最深入你心？



1、林黛玉——陈晓旭

陈晓旭的林黛玉与书中的描写就是一样，一出场就惊为天人，将那个多愁善感、一颦一笑、娇柔、楚楚可怜的林黛玉演的入木三分，她就是为黛玉而生。随着她的离去，世上便再也没有林黛玉了。后辈演员有蒋梦婕演过，当时在地面台播出时，被媒体报道称收视惨淡，部分台又改播其他新剧。陶慧敏、汪明荃也都扮演过林黛玉了，但都不是那么回事。

2、孙悟空—六小龄童

他将那个猴子演得活灵活现的，因为他来自猴王世家，他的影响超越了半个世纪的人了，西游记作为四大名著之首，六小龄童版的《西游记》创造了巅峰，是一部永不衰老的经典巨作。他的孙悟空由于太过真实太深入人心了，以至于后来翻拍这部剧时，孙悟空只能以其他方式来表演，吴樾、林志颖、翁青海、曹荣、陈浩民，张卫健，等人都曾扮演过孙悟空一角，但他们都只能以不同一派搞笑戏剧化来演孙悟空，这也说明六小龄童版的孙悟空就是经典。图上为一只小猴子看到他以为见到一只比它体形大的猴王，给他敬礼，六小龄童也给它回了个礼，就有了这张超有爱的图片，这张照片当时还拿了摄影界的国际金奖。

3、白素贞—赵雅芝

赵雅芝的白娘子影响了好几代人的审美，知性大方、雍容华贵，我们的白娘子就从她这里开始。后辈演员刘诗诗、范文芳、刘涛、黄圣依、左小青都演过白娘子，但无论怎么演，虽说也各有各的好，但仍然都是她的影子，观众的心目中想到白娘子还是赵雅芝。

4、许文强—周润发

周润发演的许文强这个角色当时也堪称华人影视形象的颠峰，小编记得小时候每年过年电视上都会放《上海滩》，当时他的形象一角不知道迷倒多少人，是无数人心目中的偶像。他将那个沉郁、不羁、潇洒、温文尔雅、尖锐、霸气、成熟又有智慧的男人表现得近乎完美。后辈演员陈锦鸿黄晓明也有演过，但就他那洒脱不羁、霸气又绅士的性格，似笑非笑的唇角，要想超越他真是难度不小。

5、小龙女—李若彤

李若彤的形象始终被定格在小龙女身上，她在所有人演过的小龙女当中是最漂亮的最有仙境的。一袭白衣若雪，犹似身在烟中雾里，说的就是李若彤，她演的小龙女成为许多男同胞心中的女神。范文芳、吴倩莲、刘亦菲、陈妍希也都演过，除了神仙姐姐刘亦菲的还可以，其他的谁看谁知道。

6、唐僧-迟重瑞

迟重瑞看着就很福厚慈眉目善的面相，很符合剧中唐僧的身份形象，演技也是细腻深刻。徐少华在剧中也演过了唐僧，但是两厢一对比，观众还是更喜欢迟重瑞一些。后辈演员怎么演也没有他福厚的面相，反而都是以糙气的唐僧示人。迟重瑞现实生活中跟大11岁被称“中国第一富婆”的陈丽华结了婚，婚后的迟重瑞退出了演艺事业，如今两人家庭依旧幸福美满，经常抽空外出旅游，妻子有活动迟重瑞也陪着一起出席。

7、王熙凤—邓婕

87版的红楼梦是不可超越的典作，除了主角连配角也是同样不可替代。选角时王扶林看到邓婕，就觉得她一定能演好王熙凤。书中对王熙凤的描写是这样的：一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春威不露，朱唇未启笑先闻。于是三年的拍摄时间，邓婕刻苦学习，付出了所有心血，演出了这个入木三分的王熙凤，她这版的凤辣子也足够称的上经典了。

8、包青天-金超群

我们以往对包拯形象就是这样的，中年人、微微胖胖的、很黑、不怒自威、额头上有月亮，皱着眉，一口掷地有声的声音，金超群版的包拯成为老百姓心中最符合的。后辈有年轻演员陆毅，周杰、邓超也都演过，但是观众对金超群演的包拯还是最有感觉。