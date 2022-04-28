利物浦欧冠零封劲旅，次回合更轻松，萨拉赫参与两球最关键 (2022-04-28 15:52:04)

今晨欧冠半决赛首回合的比赛利物浦2比0力挫比利亚雷亚尔，这也是预判到的结果，因为近期的利物浦状态是很稳定的。不过因为比利亚雷亚尔此前曾淘汰了强大的拜仁，所以赛前各方认为本轮有平局的可能。本场利物浦赢球也不容易，如果不是埃斯图皮南折射送乌龙球，门将扑到皮球却没能阻挡其入网，利物浦或许只能一球小胜了。

这两场半决赛的比赛曼城防线问题比较多，利物浦防守的稳健更有冠军相，当然前提是持续目前的稳定发挥。回看曼城和利物浦近期的战绩可以发现利物浦近三场比赛完成零封，并且打进8球，取得多线作战的四连胜，对阵曼城一战先打进3球，随后丢2球，最终进入足总杯的决赛。曼城近三场比赛全胜，但是只有一场比赛零失球，另外两场比赛打进9球，丢了4球，对阵皇马丢了3球的确暴露了防守端的无力。

利物浦赢球较为轻松也是因为萨拉赫状态回暖，他在对阵曼联的比赛中打破进球荒，对阵埃弗顿又传射建功，所以关键性回归的同时也能帮助球队欧冠取胜。其实在对手送乌龙球之前萨拉赫就险些制造乌龙，这也说明下半场开局阶段的利物浦威胁更多，也更接近进球。

比利亚雷亚尔本场比赛只有1次射门，这也是令人不解的数据，主帅应该是希望球队平局收场，回到主场再全力进攻，没想到最终是0比2输球。相关的数据显示比利亚雷亚尔客战拜仁有4次射门1次射正，对手23次射门4次射正，比分是1比1。本场面对利物浦的比赛比利亚雷亚尔进攻端低迷，阵容方面只做了一个人员上的调整，赫拉德莫雷诺被上一次在对阵拜仁的比赛替补建功的邱卡泽取代，没想到一个人员上的调整后，球队却丢失了霸气。

本轮比赛两队的数据也有很大的差距，利物浦射门19比1，射正5比0，扑救0比5，拦截15比5，解围6比35，控球率73%比27%，阿里松的确太过于轻松，而比利亚雷亚尔的门将则很忙碌也化解了多次的险情，否则球队大比分输球，次回合就更没有悬念了。

利物浦出场阵容和上一场对阵埃弗顿的比赛只有三个人员上的不同，科纳特、亨德森、路易斯-迪亚斯替代马蒂普、凯塔、若塔，后两位和奥里吉替补登场踢了20多分钟的比赛，克洛普也是为周末的联赛做准备了。不过阿利森、阿诺德、范迪克、罗伯逊、法比尼奥、蒂亚戈、亨德森、萨拉赫、路易斯-迪亚斯、马内连续两场首发，周末的联赛谁能得到休息也是很关键的，因为下周中就是欧冠客场生死战，和联赛相比，欧冠的比赛更重要，核心球员还是需要留力的。

和萨拉赫、马内相比，迪亚斯本赛季加盟至今的表现更为突出，他也成为克洛普的一大爱将，随后的比赛也是关键点。这位新援在1/8决赛首回合对阵本菲卡的比赛中传射建功，球队3比1力挫了对手，次回合不仅仅顺利晋级，还有一些核心球员得到休息，这完全是因为首回合的优势。此前两轮联赛迪亚斯打进1球，送出2次助攻同样到位，本场比赛迪亚斯有5次射门3次射正，传2次威胁球，整体发挥是到位的，没有进球是有一些遗憾的，但是这不会忽略这位大将的进攻威胁。

科纳特和马蒂普合理轮换也更能发挥两人的优势，前者在此前的欧冠8强两回合的比赛中都先拔头筹，此前足总杯对阵曼城也有一粒头球破门的进球，这样的得分点在本轮欧冠中首发出场也是正确的。克洛普不仅仅是战术大师，在培养新锐和开启新援潜能上也是很到位的，这也是被人们看好利物浦欧冠夺冠的优势。

本场比赛的两粒进球都在下半场，阿诺德斜传球帮助迪亚斯完成头球攻门。随后萨拉赫的直塞球，亨德森右路传中球击中埃斯图皮纳产生折射后飞向球网，打破僵局后的利物浦进攻更具威胁。虽然比利亚雷亚尔加强了对萨拉赫的防守，但是后者还是在多人包夹中送出直塞球助攻马内锁定胜局，

萨拉赫本场4次射门，送出1次助攻，传2次威胁球，参与两粒进球。马内踢了73分钟的比赛，有4次射门1次射正，传1次威胁球，打进制胜进球，两位真核的确是利物浦的取胜之匙，只是若塔近期的表现不及这两位，还是需要更多的历练时间才能成为真正的核心。