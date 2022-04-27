欧冠曼城胜皇马暴露问题，德布劳内半场惊艳，斯特林不该替补 (2022-04-27 17:35:33)

欧冠半决赛首回合的第一场比赛的确是赏心悦目，曼城主场4比3皇马一战双方都不设防，所以才会有这样多的进球，如果曼城诸将不错失绝佳机会的话，比分可能是7比3，那样的话次回合的比赛将没有悬念，而今首回合只是一球之差，次回合的比赛必然会更激烈。对于瓜帅和安帅来说，本场比赛两队的防线问题都显露无疑，次回合谁能拒绝犯错就可以笑到最后，曼城平局就晋级，瓜帅也必然进行调整，接下来两位名帅斗法也将左右赛果。

因为皇马1/8决赛首回合也是客场打进3球，球队3比1拿下切尔西，次回合2比3输球仍然晋级，所以本轮比赛首回合面对曼城再入三球，皇马上下对于次回合的比赛最终晋级也是有信心的。虽然赛后本泽马并没有称皇马是最好的球队，但是本场比赛他打进2球，个人数据方面也是令他满意的，不过回到主场能否延续这样的高效率还是一个未知数。

目前的欧冠射手榜上，本泽马打进14球位列榜首，萨拉赫打进8球，曼城的马赫雷斯6球，热苏斯5球。射手榜上其他三强的球员很难撼动本泽马的位置，不过皇马想晋级和夺冠病不容易，即便球队能先后越过切尔西和曼城，随后极其可能和利物浦会师决赛，皇马想夺冠也基本是妄想。

本轮比赛的上半场皇马很狼狈，攻防两端都有问题，上半场是德布劳内的封神时刻，开场2分钟他就破门了，当时他接马赫雷斯的传球前插到禁区中路选择俯身冲顶破门，这个进球的瞬间的确惊人，皇马防线丝毫没有预判到这样的威胁。随后德布劳内又送热苏斯绝佳的机会，可惜后者停球不到位被对手解围，皇马的防守在这段时间无法限制德布劳内的突破和威胁，所以德布劳内才能在6分钟内制造两粒进球，第二球是他得球后选择斜传到禁区，同时造成阿拉巴的失误，热苏斯这次没有错失机会，他转身推射建功帮助球队两球领先对手。

上半场中段德布劳内开出角球制造威胁，福登后点射门被化解。随后曼城错失几次得分机会，这其中马赫雷斯和福登先后错失的机会很是可惜。当时是曼城的反击机会，贝尔纳多直塞球给马赫雷斯射门机会，可惜后者击中边网。随后又一次反击机会德布劳内传球给马赫雷斯，后者传禁区帮助福登完成一次射门，可惜稍稍偏出球门更为可惜。

福登也是球队的未来之星，本场比赛错失良机也是令人遗憾的，而且球队屡屡浪费机会后就失球了，这也是足球赛场上的一个定律。皇马的进球是费兰门迪突然的斜传球到禁区，津琴科防守无力导致本泽马扳回一城。赛前就曾说过曼城必须盯防本泽马，尤其是下半场必须严防，遗憾的是曼城频频威胁球门的同时也疏忽了防守，所以失球也是必然的。 值得一提的是失球后不久曼城就换人了，瓜帅用费尔南迪尼奥换下了刚刚伤愈复出的斯通斯，主帅这样做也是因为看到了球队的薄弱点，避免伤愈的球员再度受伤。曼城上半场没结束就换人也是想加固防线，换人后皇马进攻机会不多，曼城有限的几次定位球机会也没有转换为进球。

安帅下半场也换下了有失误的阿拉巴，纳乔得到出场机会。下半场曼城的进攻有点不走运，马赫雷斯击中立柱也是很可惜的，所幸的是随后费尔南迪尼奥助攻福登破门，如果这个时间曼城可以加固防线的话，2球的领先优势的确可能保持到终场。必须承认的是瓜帅的换人也是双刃剑，因为费尔南迪尼奥送助攻后也成为失球的主因，维尼修斯就是过掉他后杀入禁区取得进球的，老将的确不复神勇。

津琴科本场比赛中防守不利，但是下半场也参与了贝尔纳多的进球，后者在队友被放倒之后果断拿球突破取得进球，他的过人和射门也让皇马的防守很狼狈。本赛季的曼城多点开花是优势，不过下半场德布劳内和热苏斯等人的威胁不及上半场也是事实，进攻端威胁减弱也给了皇马机会，客队利用定位球获得点球机会，本泽马命中，曼城门将判断错了方向。对于曼城来说主场只领先对手一球的确增加了次回合的压力，皇马回到主场势必会加强进攻，曼城的防线也会面对更为严峻的考验。

曼城对于欧冠的渴望是很明显的，这也让球员们在比赛中更为激进，这也导致防线不稳。瓜帅对于欧冠的比赛也更为紧张，毕竟球队目前没有欧冠奖杯，球队历史上只有两次杀入决赛，但是最终都遗憾都目送利物浦和切尔西登顶，所以本赛季欧冠半决赛才会更紧张。

本场比赛德布劳内有3次射门，1次射正，打进1球，送出1次助攻，传3次威胁球，3次过人，51次传球的成功率为88.24%，但是下半场被对手防线限制，威胁度不及上半场也是很明显的。