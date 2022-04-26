欧冠曼城主场握有优势，双雄分心欧战联赛防平，英超走势分析 (2022-04-26 21:50:07)

明晨2：45欧冠半决赛首回合的比赛将开打，曼城坐镇主场迎战皇马也是高身价的比拼，两大豪门阵中众星云集，此役也被认为可能是进球大战，不过对于主队来说更好的赛果是小比分零封对手。瓜帅主场迎战安切洛蒂率领的皇马是需要更好地运筹的，因为银河战舰上轮欧冠客场大胜切尔西，次回合输球却最终晋级，曼城主场需要避免重蹈覆辙。不过切尔西是门将出错送分，曼城的门将近期表现稳健，应该可以加固防线。

利物浦周四凌晨在主场对阵比利亚雷亚尔，虽然西甲劲旅不及皇马的实力，但是球队上轮欧冠能淘汰德甲的拜仁也说明了自身的实力，所以利物浦此役也不能掉以轻心。英超两强本轮欧冠赛事都是主场作战也是利好面，球队也可以更从容的备战。曼城需要加强进攻端的效率，抢开局成功的话，拿下对手的几率才更高。利物浦则需要破密集防守，平局的可能是存在的。曼城的对手更强，主场作战同样需要防守本泽马和莫德里奇，因为这两人在以往的比赛中极其的关键，防守不利的话给对手客场进球，次回合则有出局的危险。

有相关的统计显示，曼城和皇马的球员合起来的身价高达17亿欧元，曼城全队身价是9.59亿欧左右，队内的德布劳内、斯特林、福登、热苏斯等核心坐镇，皇马全队身价7.56亿欧，队内有老将本泽马、莫德里奇，新锐维尼修斯等核心球员，曼城身价第一高，皇马第六，所以本场比赛曼城是被看好的一方。

两队在欧冠碰面踢了6场比赛，战绩是平分秋色，不过皇马参与欧冠次数要多于曼城，球队多次斩获欧冠奖杯，还有齐祖执教时期的三连冠，曼城从未染指欧冠，所以本赛季对于冠军的渴望更强。两队此前曾在12-13赛季小组赛遭遇，皇马主场3比2、客场1比1。15-16赛季皇马首回合0比0曼城、次回合主场1比0赢球。19-20赛季欧冠1/8决赛皇马两回合1比2不敌曼城出局。两队战绩是2胜2平2负，各自打进7球。曼城在瓜帅的率领下实力提升，皇马则到了新老更替的关键期，所以此役曼城的确是优于对手的。

本场比赛也是瓜迪奥拉第三次与皇马在欧冠半决赛碰面，此前的2011年瓜帅率领巴萨淘汰了穆里尼奥的皇马，不过2014年瓜迪奥拉率领拜仁对阵安切洛蒂的皇马却被淘汰，随后瓜帅也挥别了德甲豪门，没有率队夺欧冠冠军也成为瓜帅的遗憾，本赛季两位名帅再度交手，瓜帅更渴望淘汰对手。

皇马老将在下半场的体能是隐忧，球队的阿拉巴、卡塞米罗伤疑，很可能缺席本场比赛。安帅有意让莫德里奇得到休息，为的是在本场比赛中祭出更为关键的表现。曼城方面沃克尔、斯通斯可能伤停，坎塞洛停赛，球队也需要合理安排这三人的替代者。曼城近7场比赛不败，取得两连胜。皇马联赛四连胜，下轮联赛赢球就提前夺冠，所以本场比赛也可能适度留力备战随后的联赛。

英超双雄有欧冠比赛的影响，本周末的联赛爆冷的几率也提升了，曼城本周日凌晨客场对阵利兹联，利物浦周六对阵纽卡斯尔，两强都是客场对阵中游球队，两队并没有保级之忧，尤其是纽卡目前排名联赛第9位，也可能不会太拼命，不过即便如此利物浦也不能轻敌。英超目前的榜首之争就是曼城和利物浦，如果两队都失分，排名第三的切尔西有14分的分差也不会取而代之，所以曼城和利物浦所盼望的是对方失分，尤其是欧冠赛事后的联赛谁会犯错。

此前的英超第34轮战罢，前4的球队都全取三分，这其中曼城5比1力挫沃特福德更为强势，利物浦2比0埃弗顿也有多半场被对手铁桶阵所困，切尔西1比0西汉姆是末尾替补奇兵救主，阿森纳3比1曼联的比赛抢手优势明显，在上赛季无缘欧战席位之后，枪手有望获得联赛前四，这也是本赛季有别于上赛季的地方，曼联接下来只能为欧联杯资格而战了。

埃弗顿新帅是兰帕德，神灯在阻截利物浦方面也是下了一些功夫的，可惜的是球队全线防守只守住了前61分钟，利物浦在第62分钟破门靠得是替补奇兵奥里吉，其实这位大将曾经多次替补建功，本赛季虽然这个进攻属性有一些减弱，但是能在本轮比赛中帮助球队全取三分也是很可贵的，毕竟球队一旦失分的话就只能目送曼城夺冠了。不过从上轮联赛的过程来看利物浦的发挥不及曼城，本周中还有欧冠半决赛的比赛，利物浦需要防备失分，奥里吉也可能会成为久攻不下的奇兵。

目前五大联赛的争冠悬念只剩下英超和意甲，意甲球队已经无缘欧冠，所以接下来也只是联赛争霸，而曼城和利物浦都希望站在欧洲之巅，所以势必会投入更多的精力，这也会让联赛的比赛难度加大。除了榜首之争外，英超争四大战也很激烈，目前切尔西暂时无忧，阿森纳、热刺和曼联在争夺欧冠和欧战席位，本轮联赛热刺0比0布伦特福德，曼联不敌阿森纳，热刺少赛一轮的情况下比曼联多4分，所以红魔只能尽可能的争取欧战的资格了。

可以说曼联和热刺的核心球员都很低迷，曼联还有C罗可以打进挽回颜面的进球，而凯恩和孙兴慜面对升班马球队居然颗粒无收，孔蒂执教球队也没能带来质的改变，本赛季争夺第四也是有困难的。曼联客场1比3不敌阿森纳的比赛B费罚丢点球也让平局的希望破灭，此外C罗的第二粒进球被判越位也被质疑，不过这一切都无法改变红魔目前的困境，主帅的确需要好好想想办法。

令人无法理解的是曼联主帅赛后将点球的问题推卸给了C罗，他表示C罗不想主罚，而没有说B费才是他钦定的第一点球手，因为这样的话主帅和B费有责任，人们很失望主帅会有这样的言论，这也可能导致更衣室出现问题。事实上C罗主罚点球的稳定性高于B费，而且后者近期的表现很不好，主罚点球的确应该给近期状态更好，而且比赛中有进球的C罗来主罚。

最后想说的是本周末的赛事会更激烈，因为关乎英超的冠军和前四以及降级区球队的命运，比赛的结果也有更多的可能性。周中的两场大战也是很关键，明晨一起看看曼城大战皇马吧。



