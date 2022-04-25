切尔西小胜西汉姆，普利西奇替补破荒，战曼联可连场建功 (2022-04-25 16:07:11)

切尔西伤停补时1比0拿下西汉姆后，也终结了此前主场的三连败，这场比赛再度展现了球队的血性气质，因为同样遭遇若日尼奥错失点球的困顿，但是在补时阶段还能有关键先生站出来解决比赛，这样的气魄也是很多球队所没有了。蓝桥有很多经典的战役可圈可点，令人感慨，本轮比赛前主场比赛的问题不少，所以此役全取三分的确是可以提升士气的，同时也可以稳定前三的位置。

西汉姆本赛季长时间位居前四，的确是最不可小觑的中游球队，因为铁锤帮还有争夺欧战席位的资格，所以本场比赛也是倾其所有，因此这场胜仗也是有含金量的。本场比赛后切尔西32轮积65分，比身后多赛一场的阿森纳多5分，如果补赛赢球就可以稳居前三。因为蓝军比第二位的利物浦少14分，这样的差距也证明球队本赛季无缘冠军奖杯，不过随后还有联赛冠军可以和利物浦一较高下，球迷们寄望球队可以拿下杯赛冠军。

西汉姆输球后位居第7位，比曼联少2分，比热刺少6分，因为孔蒂的球队少赛一轮，补赛赢球的话还是可以稳居欧战区的，所以无论是曼联还是西汉姆都希望热刺和阿森纳失分，因为这样才能重新回到欧战区。因为本赛季两队第一交手西汉姆主场3比2力挫了切尔西，所以此役也是蓝军复仇了。

西汉姆本赛季的确是高开低走，赛季初曾让豪门球队吃苦头，球队曾先后4比1莱斯特城、1比0埃弗顿和热刺、3比2利物浦，联赛杯1比0淘汰曼联、5比3淘汰曼城，只是进入后半程后状态不佳所以才排名下滑了。球队战绩不稳和有欧联杯分心的关系，毕竟一般中游球队只专注联赛和国内杯赛，一旦有欧战分心，联赛失分也是在所难免的。

因为对手足够顽强，所以切尔西此役赢球也是不易的，同时也揭示了球队的顽强。本场比赛卢卡库和普利西奇都是替补登场，而且都有很关键的表现，两人都是第76分钟登场换下了维尔纳和哈弗茨，第83分钟卢卡库利用个人能力杀入禁区后被道森拉倒赢得 点球，并送对手红牌下场，这样短的时间扭转了局面的确是很到位的，遗憾的是若日尼奥主罚的点球没有威胁，所以浪费了绝佳的机会。

关键时刻还是普利西奇救主，第90分钟来自芒特的传球给到左路的阿隆索，后者下底后倒三角传球给普利西奇，后者跑位及时并且将球打进，这一时刻球场沸腾，蓝军球迷终于看到了血性蓝狮的威武。两位替补都如此到位，图赫尔的换人也是点睛之笔。

本赛季切尔西多线作战比任何英超其他球队都辛苦，加上老板阿布的事情，俱乐部也受到了一定的影响，所以在这样的情况下球队能打出目前的成绩，并且取得一些杯赛的冠军，的确是令人感佩的，相信所有的切尔西球迷都会很感动，同时很自豪。1比0的血性气质是在穆帅执教切尔西时期就有的，和大比分华丽赢球虐菜相比，蓝军的一球小胜更有看头，下半场的换人也是极其到位，可以扭转乾坤，本场比赛的普利西奇再一次让球迷感受到了曾经的激情。

本场比赛的这粒进球也是普利西奇最近一个月来的第一球，一个月的进球荒也令悍将很困顿，他上一次为切尔西进球是欧冠客场对里尔的比赛中，所以也是期待已久的进球。本赛季普利西奇共为球队打进7球，英超5球，欧冠2球，送出3次助攻，参与10球，整体的数据是高于上赛季的，普利西奇上赛季打进6球，不过他的进球多数是一锤定音的关键进球，这也说明他是不可或缺的。

图赫尔中途接管球队就夺得欧冠奖杯，新帅在蓝桥的次赛季都不易，但是图赫尔都能化解危机，及时地扭转不利面，尤其是切尔西遭遇处罚的士气，图赫尔的言论让球迷更加坚韧，这同样是其他球队所没有的。

本场比赛切尔西上半场射门6比3，角球1比1，控球率是70%比30%，对手的铁桶阵也的确是到位的，所以久攻不下也是必然的。普利西奇本场只踢了14分钟的比赛，就有1次射门、1粒进球，传1次威胁球，9次传球的成功率为88.89%，的确是高效率的表现。卢卡库1次射门，传1次威胁球，一次抢断成功，在遭遇严防的情况下能制造点球也说明锋霸的脚下能力到位。

首发出场的哈弗茨本场有1次射门，传2次威胁球，维尔纳5次射门1次射正，传2次威胁球，两人都有威胁，遗憾的是都没有进球，两位球员也是有一些疲惫的，接下来的比赛也可能会得到一定的休息，卢卡库有望获得首发机会，毕竟锋霸是很渴望进球的。因为下轮联赛将对阵曼联，卢卡库首发也是面对旧主，因为是强强对话，图赫尔也可能会祭出最强的阵容出战。