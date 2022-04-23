英超阿森纳战曼联，博格巴伤停，C罗能否拿下争四大战 (2022-04-23 15:52:02)

本周末的英超早场的比赛是争四大战中关键战，阿森纳坐镇主场迎战曼联，这场比赛两队都不容有失，其他球队则需要两队平局收场，因为热刺很想稳固前四的位置，两强身后的球队积分差距并不大，也希望可以缩小积分差距后升至欧战区。目前西汉姆只比曼联少2分，所以希望对手失分也是必然的。

巧合的是切尔西近两场比赛都可以帮助曼联，遗憾的是上轮德比战不敌阿森纳，让曼联多赛一轮的情况下比阿森纳少3分，同时也加大了本场比赛的难度，因为曼联如果再失分和输球的话就可能最终无缘前四。本场比赛切尔西将对阵西汉姆，如果蓝军可以全取三分的话，也间接地帮助了曼联，当然前提是本场比赛红魔不会失分。

曼联主帅赛前表示马奎尔将替补，此外博格巴因伤休战可能赛季报销，中场核心伤停对于球队也是不利的。马奎尔替补也是为了减轻球员本人的压力，因为大比分惨败利物浦后，马奎尔被球迷威胁，所以让他替补也是无奈的选择。其实队长低迷的表现早该撤掉队长的职务，这样也不会引起激进球迷的强烈不满，目前的主帅的确是不及索帅，曼联的换帅其实是错误的决定。

阿森纳对阵曼联的比赛是在今晚19:30开启，此后22点是莱斯特城对阵维拉、曼城对阵沃特福德、诺维奇对阵纽卡斯尔的比赛，因为伯恩利、沃特福德和诺维奇是降级区的球队，这些保级队的比赛是有可能有冷门出现的，曼城同样不能掉以轻心。

周日凌晨00:30是热刺客战布伦特福德的比赛，客队也必须赢球，因为目前球队和阿森纳同积57分，只是以净胜球的优势位列第四。周日晚上21:00 切尔西主场迎战西汉姆，蓝军近期主场表现不稳定，本场必须必须捍卫蓝桥的尊严，因为积分的领先优势已经被缩小，确保前四的位置必须赢下随后的所有比赛。23:30是利物浦对阵埃弗顿的比赛，客队靠近降级区，本场比赛输不起，输了就可能掉入降级区，所以太妃糖也是可能阻截利物浦的。

综上所述本轮英超的激烈程度的确是很明显的，除了中游球队上下都无所求之外，其余的球队都必须全力争胜。曼联近期的战绩很差，近9场比赛取得2胜3平4负的战绩，两场胜仗是3比2诺维奇和3比2热刺，都是主场取胜。三场平局是主场1比1莱斯特城、0比0沃特福德、欧冠客场1比1马竞，4场败仗有三场是客场输球，其中1比4曼城、0比1埃弗顿、0比4利物浦，强强对话的确是输得凄惨。

本场对阵阿森纳后还要回到主场迎战切尔西，近期的赛程也是挺魔鬼的，因为三场比赛都是对阵争冠集团的球队。本赛季前半段也有一段时间是魔鬼赛程，球队0比5利物浦、3比0热刺、2比2亚特兰大、0比2曼城、1比4沃特福德、2比0比利亚雷亚尔、1比1切尔西、3比2阿森纳，战绩是3胜2平3负，最近的这次魔鬼赛程曼联取得2胜3平4负的战绩，接下来的两场比赛是否会连败还需要在比赛中论证，必须承认的是曼联本赛季先后两位主帅在强强对话中的战绩都很差。

曼联目前存在很多的问题，如果拿下马奎尔可以让防线稳固的话，倒是可以更多得让队长替补等待机会，但是如果再度输球，球队的问题就不只是一个马奎尔可以承担得了。因为博格巴还没有和曼联续约，所以目前伤停4周的情况下可能提前终结曼联生涯了，因为伤愈复出的时间赛季已经结束了。目前的新帅并不是冠军级的教头，应该无法说服博格巴选择留队。

马奎尔的游离的确是无法承担强强对话的首发的，因为对阵利物浦一战他跑上去却不防守身边持球的球员，这样的错误的确是零容忍的，所以得到一定的休息自我调整一下也是可以的，不过如果随后的比赛中没有正常地发挥，赛季结束后新帅到任的确可能将马奎尔送走，因为他的存在已经令球迷愤怒，队内也可能会有微词。本赛季马奎尔在各项赛事中出场35次，只有5场英超比赛没有出场，或许没有给轮换的休息时间也是他最终成为防线漏勺的一个重要原因。



