曼联官宣新帅有深意，滕哈赫到来将换血，马奎尔或沦为替补 (2022-04-22 19:42:07)

4月21日曼联官方宣布滕哈赫出任球队新任主帅，本赛季结束后正式上任，至此关于曼联新帅的传闻也停止了，因为此前还有一些热门人选是球迷们所期待的。不过提前宣布新帅也是有利的，俱乐部和球员们以及新帅都可以更好地为新的时代做准备，因为目前曼联在争四大战中陷入了不利的局面中，如何脱困跻身前四很重要，新帅的官宣也是希望可以提升士气的，因为表现不好可能会在今夏被送走。

埃里克·滕哈格和俱乐部签约到2025年6月，还附加一年延长选项，这样的时间也是合适的，因为新帅没有在五大联赛执教的经验，所以处子赛季仍需要适应。很多人担心新帅继任后无法震慑更衣室，因为红魔阵容中的大牌球星比较多，更衣室稳定才会有好的战绩，此外也曾有消息传出队内有一些不和，所以新帅继任后很多方面都需要把控到位才行。

其实阿贾克斯也培养出很多球星，主帅对于球员们的打磨和使用也都是很到位的，唯一欠缺的是滕哈赫率队在欧战的成绩不佳，而曼联更希望在欧冠有所斩获，所以请新帅入主后或许头两个赛季无法满足欧冠夺冠的愿望，能确保联赛前四的排名就不错了。

滕哈赫是2018年1月出任阿贾克斯主教练的，至今也赢得过荷甲冠军、荷兰杯冠军，还曾在欧冠赛事中跻身半决赛，不过这是在18/19赛季，2020-21赛季欧冠小组出局后在欧联被罗马淘汰，他执教的阿贾克斯对于国内联赛的冠军宝座是很稳的，只是外战的成绩一般，这也是不利的一面。主帅在官宣日表示自己喜欢挑战，而且会培养出一支取得成功的球队，所以接下来新帅对于阵容的削减也是必然的，而且引援方面也有一些要求。

利昂-沃德是滕哈赫密友，他公开发文力挺好友，并且重点提到了管理更衣室的能力，因为他知道人们心中的疑虑，更衣室也是主帅是否在英超取得成功的关键。沃德提到滕哈赫和自己的球员没有问题，而且没有将帅不和的任何不利传闻，这说明他可以调和球员们的需求，并且合理安排阵容。主帅执教阿贾克斯四年半的时间是证明，而且他的攻势足球也符合英超的曼联。

其实阿贾克斯培养出来的很多球员都曾在滕哈赫账下效力，其中范德贝克和德里赫特都是近年来表现比较到位的球员，后者和球队一起在2018-19赛季跻身欧冠半决赛，曼联目前急需要中后卫位置补强，而这位中后卫的确有追随恩师到英超征战的可能。此外效力热刺的阿尔德韦雷尔德和扬·维尔通亨都曾效力阿贾克斯，目前效力巴萨的弗伦基·德容在2015-19年间效力于贾府，效力切尔西的中前卫哈基姆·齐耶赫曾在2016年加盟阿贾克斯，在队期间也有极其出色的表现。还有先后转会利物浦和巴萨的苏亚雷斯曾在2007-2011年效力阿贾克斯，也是滕哈赫很熟悉的球员，所以担心新帅无法把控更衣室的确是想多了。

在英超切尔西是换帅最多的球队，也是新帅处子赛季斩获冠军次数最多的球队，这其中有穆帅、孔蒂、安切洛蒂、图赫尔和迪马特奥，其他英超豪门球队的新帅处子赛季夺冠的可能性都不大，所以滕哈赫也很难做到，除非是联赛杯和足总杯争取一下或许可以在处子赛季拿到冠军奖杯。

曼联的问题就是防线不稳，马奎尔的确是最大的问题，他的队长的确该拿下了，因为这样的表现真不胜任队长的职务，新帅开刀估计是会从这里入手才能让球员和球迷们信服。