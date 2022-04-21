切尔西主场不稳该反思，图赫尔首发埋隐患，卢卡库仍然低迷 (2022-04-21 20:57:21)

英超伦敦德比战切尔西2比4不敌阿森纳再次送了温暖，球队客场三场败仗也都是给急需要拿分的球队送礼了，球队不敌升班马布伦特福德让对手彻底摆脱降级区。不敌皇马也等于送对手晋级，本轮比赛也是阿森纳争四大战的关键比赛，失分就可能被曼联和热刺威胁，而赢球就可以占据优势，因为球队还有比曼联少赛一轮的优势。

虽然目前的切尔西少赛一轮积62分位居第三，比第四的热刺多5分，随后的补赛停球就能稳定第三的位置，但是球队还是不能掉以轻心，因为随后的赛程还有对阵曼联的比赛，红魔也需要拿到欧战资格，所以图尔赫还是需要稳固防线。本场比赛克里斯滕森和对阵阿兹皮利奎塔先后送礼的确令人难堪，队长不稳更让人感慨，德比战何等重要居然不断送分。

队长也是球队的领军人物，如此失误的确无法轻易忽略。回看近期失分的比赛，球队1比4布伦特福德，1比3皇马，本场2比4阿森纳，中间三连胜也只有一场比赛是3比2皇马，领先3球的情况下丢2球遗憾出局同样揭示了球队防线的问题。这三场输球的比赛切尔西防线都有一些微调，不敌升班马的比赛中首发的后防线球员是门迪、 阿斯皮利奎塔、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格、阿隆索首发，后面两位大将解围不远导致失球，还有多次回防不到位的情况，丢四球也的确很丢人。

不敌皇马的后防首发是门迪、吕迪格、蒂亚戈-席尔瓦、克里斯滕森、阿兹皮利奎塔，但是门将和吕迪格传球出现低级失误送分，防线整体的问题也很多，克里斯滕森更是在第46分钟被科瓦西奇换下，这也说明首发球员的表现也是令人不满的。本轮比赛的首发是门迪、里斯-詹姆斯、克里斯滕森、萨尔、阿斯皮利奎塔，克里斯滕森在第46分钟再次被蒂亚戈-席尔瓦换下，而萨尔的低迷的确更令人不满，主帅却给他打满全场的机会。

目前球队的赛程只有联赛，因为杯赛的决赛要在5月中旬开打，本轮是德比战延续上一场的首发也是可以的，半场换人最伤球员的自信心，如果不信任就别给他首发机会了，因为克里斯滕森已经基本决定赛季末离队的，不给机会也是正常的。其实本场比赛如果祭出最强的阵容，如果对对手更敬畏一些或许就能避免输球了。

本场比赛让哈弗茨、若日尼奥替补也是错误的，进攻端如果能率先破门，或许防线的压力会减弱一些。卢卡库近期对进球尤其渴望，因为球队多点开花，作为第一锋霸的确应该打进更多的球。卢卡库开场阶段倒是给队友送出射门机会，自己也有一脚射门可惜打偏了。球队错失机会后克里斯滕森就因为传球失误送分了，恩凯提亚抢断后面对门将取得进球。

切尔西的应对也算快，因为随后奇克抢断后给维尔纳做球后者很快扳平比分，但是却无法遏制防线继续出错。阿森纳第二球还是后场断球后制造的机会，所以客队的信心也提升了。上半场切尔西的第二球是芒特拿到球权后选择横传禁区助攻阿斯皮利奎塔推射破门。

下半场调整了后防线却没有阻止球队继续失球，其实上半场后半段磨合到位了，不做调整也是可以的，图赫尔万万没有想到的是克里斯滕森被换下，萨尔却将球挡回蒂亚戈席尔瓦的解围球，恩凯提亚面对门迪再次攻门得手，萨尔等于送出了助攻，这粒失球更为致命。

随后哈弗茨登场也没能取得进球，反而是强攻的情况下再次失球了。也是因为久攻不下，所以伤停补时阶段阿斯皮利奎塔禁区内对萨卡犯规送点球，两球落后切尔西自然没有扳平比分的机会了。其实萨尔打中下游球队是可以的，德比战的确不该给予登场的机会，这也是图赫尔用人失策了。

上赛季图赫尔中途继任后面对阿森纳的第一场比赛是主场1比0输球，此后赛季开启前的热身赛2比1力挫阿森纳，本赛季联赛第一次交手2比0力挫对手，不过这两场比赛都是客场作战，当人们都认为本轮比赛切尔西赢面很大的时候，图尔赫率领的切尔西第二次主场不敌阿森纳，近期的主场比赛的确是堪忧了。