亚冠广州队惨败引质疑，三点不足酿连败，建议退赛太荒唐 (2022-04-19 16:45:52)

亚冠小组赛第二轮广州队0-8不敌川崎前锋，赛后很多人吐槽，就连一些本应该更专业评述的平台也有一些言论很偏激。其实目前的广州队的阵容已经今非昔比，派遣年轻队出战也不是第一次了，在疫情的影响和俱乐部人员流动比较大的情况下，继续派遣年轻球员们出场是太正常不过的事情，所以那些不分析比赛而铺天盖地指责的人们的确太过分了。作为十几年的球迷很感谢现在还坚持足球梦想的年轻人，他们的每一场比赛都是在为中国足球而战，只要拼尽所有了就对得起所有人，而且输球并不一定没有收获，年轻人累积经验也从每一场比赛中得来的，并不仅仅是赢球何恩拿分的比赛。

英超每个赛季都有球队在联赛杯和足总杯的赛事中意外出局的例子，主力出场也有爆冷的时候，年轻队出场也曾惨败回家，为了其他更为关键的赛事，战略性放弃一些杯赛也是必要的，俱乐部有自己全盘的计划，试问哪位球星在年轻的时候不曾经历过惨败？川崎前锋是亚冠赛场的强队，而且是全主力出场，所以大比分赢球也是必然的，此前全主力的广州恒大也曾在主场意外的爆冷输球出局，失球数也不只是一球，为什么年轻阵容就不能输球了。

其实一场败仗是要看很多方面的，首发的部署，失球后下半场主帅的换人是不是能有效地遏制继续失球，球员们是不是懈怠了，是不是还想为球队挽回颜面希望能有一粒进球，这些都是更为重要的。如果是全线防守还无法规避大比分输球，那就是防线的问题，接下来需要主帅去解决。在绿茵场上没有任何一场比赛是没用的，年轻球员们会不同程度地吸取经验和累积应对能力。

有人提及广州恒大曾经两次夺得亚冠冠军的辉煌，来对应如今的惨败，其实只有的对比也很无聊，当年是什么样的主帅，什么样的阵容，国内最好的球员和名帅以及最强实力的外援，而现在全华班还都是年轻球员，还是恒大培养出来的年轻球员，其实磨炼他们比主力出场小负更有意义。广州恒大已经更名为广州队，目前球队也在经历很大的变动，这个时候昔年的核心球员又能留下几位呢，既然一切都在改变，广州队曾经的辉煌只是过往，本赛季开启后则是重头再来，只要年轻球员们可以得到历练，比分并不是最重要的。

其实国足在韩日世界杯的赛事中三场比赛也曾零进球，而且大比分不敌巴西，主力阵容都无法和强队抗衡，何况是年轻队对阵亚冠强队。了解中超在亚冠赛场战绩的人们也知道中超球队在亚冠赛场上输过多少次，即便是全主力出场也曾经历过惨败，所以对于年轻球员也该宽容一些。有人质疑这样的比赛究竟能给予年轻球员们什么样的帮助，其实这一切都需要在未来证明，目前国内年轻的职业球员都是中国足球的未来，如果你们真的爱足球，支持中国足球，就不要用过分的词汇来打击这些新生代。

广州队本场比赛的首发阵容是57-何立攀、58-彭嘉豪、63-冯轶梵、73-范芮伟、76-王天擎、41-李嘉灏、43-陈郑烽、66-杨鑫、81-苏天仕、82-黄开洲、99-叶润标，因为半场失球太多，所以下半场开始主帅就派上了郭帅、沙德尔-斯哈克江、-陈鲲，随后又换上了叶国琛和涂梦函，最终下半场丢了3球也说明主帅是尽力调整了，只是防线并没有成功阻止对手破门。

回看广州队的失球，第一球是门将和防线球员混乱出现失误，对手头球破门，防线立足不稳很明显，积极回防却和门将相撞也的确是忙中出错，很明显是经验不足的缘故。第二球对手前插后射门已经被防守球员两次化解，但是中路的球员传后点很空的地带，知念庆轻松命中，一对一的盯防也漏人了，所以这粒进球是个别球员的问题，禁区内站位的防守有人出现了偏差。第三粒失球是对手角球机会，落点被小林悠争到，他头球摆渡助攻队友扩大领先优势。

第四粒失球是对手定位球机会，陈正峰犯规送点球大礼。第五粒失球是对手的持续进攻连续两次击中立柱后仍然破门了，防守球员没能及时解围也是因为对手的小范围配合太快了，这同样是球员实力悬殊所导致的。

下半场换人后对手的进球是反越位成功后面对门将，虽然球趟大了但是面对广州队出局的门将还是将球打进了，毕竟大比分领先后川崎前锋的球员自信心更强，所以这样的球也能打进。

随后的两粒失球一次是差那迪-颂克拉辛利用个人能力突破后将球打进，一条龙的方式也揭示了他的脚下能力和广州队防线上的慌乱。

末尾的进球还是角球机会斩获的，本场比赛三次利用角球得分，广州队这方面的防御能力的确该反思一下了。接下来不管下一场是不是输球，而是要看下一场定位球防御方面是不是有改进了，在对手频频进攻的时候如何觅得反击机会给对手一些威胁，因为被动的防守任何球队都难以避免惨败的。

上赛季的亚冠广州队也是派青年军出战，6场小组赛全败，广州队0-2大阪樱花、0比3泰港、两回合0比1杰志、0比5大阪樱花、1比5泰港。本赛季首轮0比5柔佛新山就已经揭示了问题，本轮惨败后相信球队会更好地解决目前的问题。输球后队长杨鑫表示对手的实力是很强大的，球队的失误很多，有很多地方需要改进。

接下来就看将帅如何解决问题了，从比赛中可以看出川崎前锋的进攻速率很快，这也是很致命的一点，年轻的防线根本无法防范。