足总杯半决赛切尔西2比0拿下水晶宫晋级决赛，随后将和利物浦争夺冠军奖杯，切尔西目前只有这项赛事可以争冠，所以会全力以赴，这场比赛也将是红蓝两军主帅的博弈。利物浦在克洛普的调教下进攻端火力很强，而遭遇一些场外影响的切尔西本赛季也赢得了更多人的支持，因为球队总是可以解决难题，而且在困境中十分团结，球队的血性气质也在延续，所以足总杯决赛也是被看好的。

两强晋级决赛也让球迷更为期待，切尔西已经从欧冠出局，利物浦仍是联赛、欧冠和足总杯三线作战，主帅也需要合理安排阵容。切尔西拿下水晶宫一战也不容易，因为对手的铁桶阵是很有针对性的，而且进攻端也制造了一些威胁，所以很多人都认为有打加时赛的可能。科瓦契奇在第26分钟因伤下场，奇克替补出场却成为了关键先生，这也说明蓝军是全民皆兵的。

奇克被球迷称为太子爷，这是因为当年的他被寄予更多的期待，但是他在比赛中经常散步，跑动不积极也被人们诟病，因此被搁置在替补席，但是本赛季他有很多关键的表现，不过即便如此他也并没有获得场场首发的机会，这说明主帅并没有完全信任他可起到关键作用。本赛季他第一次登场是欧冠第一轮，他只替补打了几分钟的比赛。

奇克第一次首发是联赛杯第三轮的比赛，他解围差点送乌龙大礼，有一次头球攻门很有威胁，但是被解围了，球队最终点球大战晋级，可以说本赛季首秀的确是有一些生涩的。奇克第一次送助攻是球队3比1南安普敦的比赛，他利用角球机会头球摆渡助攻查洛巴在开场不久就先声夺人了。这一战的奇克证明了自身实力， 不过对手的唯一进球是他犯规送点球导致的。

奇克第二次助攻队友破门是在切尔西主场7比0诺维奇的比赛中，他替补登场末尾助攻芒特完成第三球，绿叶的作用很明显，而且一度被认为只能当替补奇兵，因为首发出场的比赛中表现不及替补。切尔西3比0纽卡的比赛中奇克替补登场射门被扑出，詹姆斯再射进球，依旧是可以给队友制造机会的替补。

这场在伦敦温布利球场进行的足总杯半决赛中，僵局直到下半场才被打破。替补登场的奇克第65分钟右脚凌空抽射命中，帮助切尔西取得领先。12分钟后，芒特在禁区接维尔纳传球，摆脱对方防守球员后推射远角再下一城。切尔西以2:0挺进决赛，获得与前一日淘汰曼城的利物浦争冠的机会。切尔西4比0尤文的比赛中奇克替补出场助攻奥多伊打进第3球，他的过人很华丽，这一战也让大家看到了他的脚下能力。

切尔西2比3西汉姆的比赛奇克首发出场，并且帮助球队反超比分，当时奇克中场断球后分球，齐耶赫助攻芒特破门，可惜随后球队连续丢球最终输球。有一些比赛中奇克都有高光表现，只是赛果不尽如意人意，所以这些表现也被忽略了。

其实不是奇克只能当替补奇兵，而是他获得首发出场的次数的确有限，所以无法展示自身的实力。奇克首发建功的比赛是足总杯切尔西客场3-2逆转卢顿晋级八强的比赛中，球队1比2落后对手，下半场是奇克中场送出挑传送维尔纳单刀机会，这粒进球也帮助球队扳平比分，末尾才得以逆转晋级。蓝军6球大胜南安普敦的比赛中奇克助攻芒特打进第二球，近几场比赛奇克获得首发的次数在增加，虽然并没有直接参与进球，但是整体的表现却是越来越好，这也是本场可以扭转乾坤的关键。

球员除了自身努力，还需要主帅的信任和队友的支持以及默契度到位，可以说奇克绝对是潜力股，如果多一些登场的机会还会有更多的贡献。拿下水晶宫的比赛下半场才是切尔西发力的时候，奇克率先制造威胁，他一脚直塞球撕开了防线，维尔纳得球后制造威胁。随后不久哈弗茨带球突破后横传到禁区，奇克直接爆射得手，第65分钟打破僵局也预示着球队可以拿下对手了，这一球极其珍贵。进球后奇克的庆祝动作也异常的激动，这也是正名之战。