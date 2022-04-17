本轮英超曼联对阵的是榜尾的诺维奇，对手虽然基本降级，但是仍为保级拼命，但是C罗上半场就梅开二度让对手有很大的挫败感。不过令人难以接受的是曼联的防线下半场出错将2球优势葬送，眼看着榜尾队诺维奇要拿到一场平局，关键时刻还是C罗上演帽子戏法的好戏，帮助球队拿到这关键的三分，所以那些质疑C罗的人们的确该闭嘴了。

其实C罗重返梦剧场是很美好的事情，他也曾多次在比赛中力挽狂澜，但是在球队战绩不佳的时候，所以责备的言论都对准了C罗，而且多数认为曼联不该请球王回归，这的确是很牵强的言论，但是却一直都持续着。不过中立球迷是可以看出曼联的问题的，而且也认可C罗的贡献，其实制约球队的是防线的问题，但是却迟迟没有得到解决。此前赛季的后防领袖马奎尔本赛季错漏很多，但是却仍担当曼联队长，这也是一个错误的决定。新帅对于球队把握不到位，所以曼联战绩不佳也是有很多理由的，一切都需要一些时间才能解决好。

C罗本赛季也是承受了很大压力的，还要接受先后两位主帅对阵容上和安排和变化，此外还有一些伤病和其他方面的影响，所以目前C罗的进攻效率的确已经是到位的，人们不该过多的指摘这样的球员。曼联名宿中有很多人言论过激，打着为球队着想的名义大放厥词其实很不负责，对于球队的团结也是不利的。曼联想要复兴还真需要哪些理性分析的人，还有在球场奔跑的C罗和他的队友们。

本轮比赛的冷门不少，热刺率先出战就0比1不敌布莱顿，还是主场作战，曼联随后开场最红3比2险胜对手的确不俗，因为同一时间开打的比赛阿森纳0比1不敌南安普敦，所以曼联赢球后在争四大战中和两个对手缩小了分差，这也是很重要的。目前的积分榜上曼联排名第五，比热刺少3分，和少赛一轮的阿森纳同分，所以球队想要前四的位置仍需要保持连胜的模式，同时寄望热刺和阿森纳继续爆冷失分。

曼城31轮积74分排名榜首，利物浦1分之差排名第二，两强本周末有足总杯的比赛，所以目前少赛一轮，积分的优势还是很明显的。第三的切尔西也是少赛30轮联赛积62分，如果补赛和本轮赛事赢球的话，稳住前三的位置也是可以的。曼联随后的赛程中有直接对阵利物浦和阿森纳以及切尔西的比赛，三场比赛都有难度，红魔必须拿下阿森纳才能稳定第五的位置，否则可能失去争夺第四的可能。

球队想连胜仍需要C罗保持极好的状态，本场比赛C罗打进8次射门5次射正打进3球，传1次威胁球，1次解围，36次传球的成功率为88.89%。他的表现的确很关键，而另外一场比赛凯恩和孙兴慜的数据很差，凯恩只有1次射门，传2次威胁球的数据，孙兴慜2次射门没有射正，热刺主场作战两位核心居然失常了，所以输球也是必然的。

其实曼联的防线开场就不稳，对手获得单刀球机会被德赫亚扑出了。C罗的第一球是诺维奇球员后场失误，伊兰加抢断后传球助攻C罗破门。如果第一球有一些对手送分的感觉，第二球则是实力的体现，当时球队的角球机会C罗头球破门，空中的优势和落点的判断都很到位，这是37岁老将的进球，也令很多年轻球员惭愧。

曼联的失球是对手一对一过人后传禁区，队友得球横传后点破门，道威尔头球攻门的时候身边没人防守，三名球队就令曼联防线的漏洞暴露无遗。第二粒失球还是右路，当时对手传球给中路队友，后者直接传给右路的普吉形成单刀球机会，悍将轻松命中。上下半场一个末尾失球，一个开场不久再丢一球，这也是极其不应该的。这场比赛伊兰加也是不可忽略的成员，因为他利用个人能力赢得定位球机会，C罗利用这次机会破门锁定胜局，这也是球王久违的定位球破门，同时体现出C罗的得分能力很多。

赛前曼联官方就曾晒C罗训练中踩单车过人画面，令人没有想到的是居然有人表达不满，有人认为不该吹训练到位，也有认为C罗面对的是能力弱的年轻球员，但是比赛中上演帽子戏法是成功的扇了这些人的耳光。虽然C罗表现希望继续为曼联效力，不会选择离队，但是喜欢C罗的人们却觉得他留在曼联的确有一些不值得，因为得不到足球的支持。从名宿到部分球迷都对C罗有诸多不公正的评论，留下来的确不是最佳选择。

因为球队近期战绩不佳，而且输给埃弗顿的比赛中C罗只有一次射门，这也是因为队友们给予的支持不足，对手也有意掐断球员和C罗的连线，并不仅仅是C罗状态不佳造成的。球队失利C罗腿上的在流血，还被对手小球迷偷拍，C罗一怒之下将手机打掉也是因为有一些情绪，这也是能揭示出C罗对于比赛结果的在意，和那些仍有笑意走向更衣室的球员相比，这种情绪是不是更可贵一些。

朗尼克继任后的战绩的确令人不满，不过他也提携了一些球员，这其中埃兰加的作用就很明显，他不是第一次送助攻了，而且以往的一些比赛中还曾担当了关键先生，所以本赛季后新帅入主，这位小将也是本赛季的财富。比赛后C罗本赛季在英超共打进13球，其中主场打进10球，孙兴明主场打进11球是最多，所以捍卫老特拉福德的尊严还是C罗最强。