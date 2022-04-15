欧冠次回合切尔西3比2力挫皇马，客场作战能率先打进3球也证明了蓝军的进攻火力和图赫尔的应变到位，唯一可惜的是随后丢两球，最终两回合4比5遗憾出局。不过伯纳乌也见证了切尔西的血性气质，上赛季欧冠两队交手是切尔西淘汰了皇马，本赛季在对手主场也算是给皇马上课了，因为上赛季在伯纳乌是1比1握手言和的，本赛季在首回合输球的情况下能在客场赢球也是其他球队做不到的。

上赛季切尔西以1比1和2比0的比分淘汰皇马，随后决赛1比0力挫曼城夺冠。本赛季皇马将对阵曼城，所以这样的对决也是有一些戏剧性的，因为瓜帅送皇马出局的几率更大，所以皇马侥幸晋级还是不要太自我感觉良好了。拜仁在德甲所向披靡，但是欧冠却0比1不敌比利亚雷亚尔，两回合1比2出局也揭示进攻端的问题，谁能想到两回合各丢一球也能出局，如果进攻端能进更多的球就会避免这样的冷门了。相比之下经历了更重不好事情影响的切尔西的确更为可贵，伯纳乌也是见识了英超豪门的血性气质。

身为切尔西球迷也很感谢安切洛蒂对球队的贡献，当年让他下课的时候球迷也很是不舍，他也是欧冠冠军教头，本来也有很多车迷希望本赛季安帅可以率领皇马夺冠。不过看到本泽马的赛后视频就不再希望皇马夺冠了，因为背锅王说皇马是世界上最好的球队。事实上很明显就本场比赛而言切尔西才是最好的，一个输球的球队还被称之为最好的确是太大言不惭了，要是将皇马放在英超估计前四都危险，这样的当家人的确不配欧冠奖杯。

看看皇马本赛季失分的比赛，客场3比3被莱万特逼平，两次0比0比利亚雷亚尔，欧冠1比2不敌谢里夫，0比0奥萨苏纳和加的斯，0比1赫塔费，2比2埃尔切，0比2巴黎，0比4惨败经历了动荡的巴萨，本轮2比3不敌切尔西，国王杯还曾0比1不敌毕尔巴鄂出局。如果不是本赛季的巴萨送走核心，马竞联赛也无力的话，皇马忝居榜首位置也是做不到的。这些失分的比赛本泽马基本都是游离状态，球队0比0平局也说明进攻端的球员哑火了，作为第一锋霸的本泽马不是背锅王而是罪魁。

切尔西上一场6球大胜弱旅，维尔纳、芒特、阿隆索和哈弗茨都有进球，本场比赛维尔纳延续了强势的表现，他在上半场就助攻芒特破门也是先声夺人了，随后也没有让皇马取得进球。到了下半场吕迪格再度进球后，蓝军看到了晋级的希望，维尔纳随后的进球的确令人沸腾，因为所有人都没有想到球队在客场可以3比0领先对手，只是兴奋的同时防线也是出现了问题了。末尾的两粒失球的确不该，图赫尔也在赛后说到了球队的这个问题，但是这个不足并不能掩盖蓝军的血性气质。

看看切尔西的进球是怎么来的，首先是切尔西太子爷奇克直传球撕开了皇马的防线，维尔纳无私传球助攻芒特搓射破门，皇马的防线形同虚设。随后也是切尔西进攻威胁更多，皇马不多的机会也全是打了高射炮，本泽马也只有一脚远射高出横梁。下半场开场不就是芒特开角球助攻吕迪格破门的，随后阿隆索破门被吹手球也在赛后被质疑了，因为和其他比赛相比这个手球的判罚太牵强了。

错判并没有阻挡切尔西继续进球，来自科瓦契奇的直塞球，维尔纳冷静推射后球队3比0领先对手，皇马则有很大的挫败感。随后主队的进球首先是莫德里奇的长传球很犀利，蓝军防守不到位导致罗德里戈破门，两队总比分4比4平进入了加时赛，蓝军客场作战加时赛体能受到影响，卡马文加的直塞球撕开了防线，维尼修斯挑传球到禁区本泽马头球建功，门迪前面有防守的吕迪格救球不及倒地也影响了门将的判断，所以最终判断对了方向仍无法阻挡进球。

随后切尔西没有再度进球是因为裁判吹主场哨，偏向一边的判罚导致场边的图赫尔和阿斯皮利奎塔抗议，主裁还到场边给两人出示了黄牌，这一刻也令人想到当年的斯坦福桥惨案，只是裁判永远都有想成为主角的一些判罚。其实皇马方面更为关键是莫德里奇，本泽马最为吐饼王和背锅王的确没有太多的自满功绩。

其实抛开一些球员的个人言论，就本场比赛而言双方都对得起熬夜的球迷，切尔西在前78分钟的表现是优于对手的，3粒进球次次直击要害，进攻端哪里来的锋无力，这样的锋刃的确令所有球迷都惧怕。但是随后皇马的进球也是中场核心运筹所致，不认命也是令人敬畏的，更为难得的是老将莫少撑起了球队的战旗。本场比赛后有皇马球迷都向切尔西致敬，被称蓝军是伟大的对手，因为有这样含金量的对手，这两回合球队能够晋级才更能说明一些什么。

这场比赛切尔西和拜仁都能逆袭晋级都是留下遗憾的，不过也会是令人惋惜的两场比赛，不过对于切尔西来说面对英超的激烈竞争，保证下赛季欧冠的资格更为要紧。无论如何切尔西，车迷为你骄傲。



