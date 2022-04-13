今晨欧冠1/4决赛次回合的比赛开打，切尔西客场对阵皇马，拜仁主场迎战比利亚雷亚尔，因为第一回合切尔西1比3输球，拜仁0比1输球，所以这两场比赛都想看到逆转战，拜仁一球落后逆转几率大，切尔西有2球的差距客场想逆转不易，不过比赛过程绝对不会有水分，切尔西也会在客场竭力进攻，以期待有更多的进球。

明晨的两场欧冠的比赛是利物浦主场迎战本菲卡，曼城客场对阵马竞，同样是生死战，因为曼城首回合只1球小胜对手，次回合的确有不稳定因素。利物浦首回合3比1力挫本菲卡，次回合基本可以晋级到半决赛。巧合的是两支英超豪门球队上周末刚刚完成一场大战，虽然领队握手言和了，但是球员体能也是消耗不少，这对于欧冠的比赛也是不利的。

回看英超榜首之争曼城和利物浦握手言和的比赛过程，不得不说这是一场极其精彩的比赛，双方贡献四粒进球都很漂亮，同时也错失了不少机会，不过这样的结果也让其他英超球队满意，球迷也乐意看到英超争冠形势更为激烈。两队握手言和也缩小了和身后球队的领先优势，上轮比赛结束后曼城积74分，利物浦积73分，切尔西积62分，热刺积57分排名前四，蓝军还少赛一轮，如果补赛赢球的话和利物浦分差就是8分，联赛还有7轮，的确还有更多的可能。

对于曼城来说平局是很遗憾的，因为直接对战是可以决定冠军归属的，随后的赛事中容不得失分，虽然利物浦也是一样，但是相比之下还是曼城的压力更大。上轮比赛后瓜帅也表示利物浦也需要赢下随后的每一场比赛，两队面对的压力是一样的。曼城随后的7场分别是主场对阵布莱顿和沃特福德，随后客场对阵利兹联，回到主场迎战纽卡斯尔，客场对阵西汉姆，主场对阵维拉，这几场比赛会在31天内进行，还有一场比赛是客场对阵狼队的时间待定。

值得一提的是这期间还有欧冠的赛事影响，如果曼城可以拿下马竞晋级半决赛的话，赛程会更魔鬼。利好的是曼城的赛程没有强强对话，不过也有降级区的沃特福德，还有需要靠近降级区的利兹联和纽卡斯尔，其实这样的比赛会更难一些，毕竟赛季末的保级队更顽强。本赛季曼城在弱旅上失分的比赛是0比0和1比1南安普敦、0比0和0比2水晶宫，此外联赛杯3比5被西汉姆淘汰，虽然对阵两大克星的比赛已经解决，但是接下来的赛程中还有西汉姆这个劲敌，谁也无法保证曼城全胜。

利物浦随后的赛程更难一些，因为球队要在主场迎战曼联和埃弗顿，随后客场对阵纽卡，主场迎战热刺，客场对阵维拉和南安普敦，末尾主场迎战狼队。必须承认的是对阵曼联和热刺的比赛很难全身而退，一旦两场平局就丢了争冠的希望，因为热刺和曼联都想稳定和争夺前四的位置，所以接下来的比赛也是需要保持全胜的。

曼联虽然近期三场不胜，战绩是1平2负，但是在这之前球队曾3比2拿下热刺，强强对话还是有拿分希望的，本轮联赛也只是0比1不敌埃弗顿，下一轮对阵利物浦只要守住就可以拿到1分，平局对于红魔来说也是可以接受的，但是对于克洛普的球队却是灾难级的。曼城本轮比赛后三连胜被终结，利物浦5连胜也被终结了，接下来就看两强谁会意外失分了。

针对目前的争冠局面，也有人设定了一些戏剧性的结果。如果随后的比赛曼城6胜1负，而利物浦6胜1平的话，那就需要比净胜球了。从目前来看利物浦打进79球，曼城打进72球，所以随后的争夺还的确很难说。

回看两队的这场比赛进球的时间是比较接近的，德布劳内第4分钟破门，若塔在8分钟后就进球了。曼城第36分钟扩大领先优势，但是下半场开场马内就扳平了比分。如果说瓜帅的运筹针对性到位是在上半场，那么下半场开始前克洛普在更衣室的部署和发言就是神级的，因为下半场的利物浦的确各方面都更到位，甚至有逆转取胜的机会。全场比赛曼城射门9比6，射正5比4，控球率55%比45%，角球4比1，越位5比2，曼城有两次射门击中了主场的立柱也是运气不济。